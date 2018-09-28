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«Роснефть» пожаловалась ФАС на «Лукойл»

Подконтрольная «Роснефти» компания «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» (75,1% — у «Башнефти», 24,9% — у «Лукойла») пожаловались на «Лукойл» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и представителя «Роснефти». Последний подтвердил «Ведомостям» эту информацию. Заявители считают, что «Лукойл», пользуясь монопольным положением, установил неоправданно высокие ставки на перевалку нефти на своем Варандейском терминале.

«Башнефть» и «Башнефть-Полюс» попросили ФАС проверить экономическую обоснованность цен на перевалку нефти на Варандейском терминале. Установление справедливых цен соответствует интересам всех акционеров «Башнефть-Полюс», в том числе и самого «Лукойла», отметил представитель «Роснефти».

По словам одного из источников РБК, жалоба была подана еще летом, но первые слушания пройдут только 1 октября. ФАС не ответила на запрос издания, представитель «Лукойла» от комментариев отказался.

«Роснефть» и «Лукойл» спорят о ставке на перевалку нефти на своем Варандейском терминале с начала прошлого года. Спор начался после того, как «Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» и стала партнером «Лукойла» в совместном предприятии «Башнефть-Полюс». Стоимость отгрузки очень важна для «Роснефти», поскольку «Башнефть-Полюс» продает всю нефть трейдеру «Лукойла» Litasco по цене, из которой вычитается ставка на перевалку, объяснили собеседники РБК.

Варандейский терминал, расположенный в Баренцевом море, был зарегистрирован в 2008 г. Его основная задача – круглогодичная транспортировка нефти, добываемой в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Проектная производительность – 12 млн т в год.

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