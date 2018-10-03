МВД возбудило уголовное дело в отношении сотрудников туроператора «Натали турс»

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Максим Стулов / Ведомости

Прокуратура Центрального административного округа Москвы сообщила, что московская полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество» против должностных лиц ООО «Натали турс». Кто именно подозреваемый, прокуратура не пишет.

Прокуратура проверила туроператора и установила, что более 5000 туристов заплатили компании за туристические услуги свыше 1 млн руб. Деньги поступили на счета ООО «Натали турс» и ООО «Панорама тур», сообщает прокуратура, но ни обязательств перед клиентами туроператор не выполнил, ни денег не вернул. По данным прокуратуры, деньги выведены на счета третьих лиц.

Подобное преступление можно назвать тяжким, считает руководитель «Юридического центра Шалоносова Эдуарда» Эдуард Шалоносов: обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Однако если они признают вину и выплатят деньги пострадавшим, суд может сократить срок до 3–5 лет или даже назначить условный. Шалоносов уточнил, что речь идет только о стоимости путевок – не о компенсации морального ущерба.