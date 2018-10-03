Технологию распознания лиц применят для оплаты проезда в электричках

ЦППК тестирует возможность оплаты проезда с помощью сканирования лица Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший пригородный перевозчик России – Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) тестирует возможность оплаты проезда с помощью сканирования лица, сообщил гендиректор компании Максим Дьяконов. Пока это НИОКР, сроки полноценного запуска не определены, объяснил Дьяконов «Ведомостям».

Для одной из работниц, обслуживавших турникеты, эксперимент стал неожиданностью, рассказал Дьяконов: когда она увидела, как перед пассажиром открылся турникет, хотя тот вроде бы и не использовал средства оплаты, она решила перекреститься.

Компания стремится оправдывать постоянно изменяющиеся ожидания пассажиров электричек, объяснил Дьяконов. Еще пять лет назад прорывной считалась возможность печатать билеты в специальных терминалах по дороге от станции метро к электричке, напомнил он, теперь для оплаты можно использовать мобильное приложение, испытываются и другие сервисы для пассажиров. Купить билет в мобильном приложении с 15 сентября могут пассажиры пока только Павелецкого направления, до конца года эта опция, обещает ЦППК, начнет действовать для всех электричек компании.

В прошлом году «Ростелеком» предложил московскому правительству внедрить биометрическую идентификацию для оплаты проезда на общественном транспорте – запустить национальную систему, способную распознавать лица, передавал РБК содержание выступления президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. Такая система уже существует в Китае, говорил он. Если сканирование лица можно будет делать в потоке, турникеты станут не нужны, сказал Осеевский, – получится быстрее, чем сейчас.

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