Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4665 от 02.10.2018 под заголовком: Поезда мешают электричкам

Объединение поездов южных направлений может помешать проекту Московских центральных диаметров

Увеличение числа поездов на павелецком направлении не позволит организовать тактовое движение электропоездов МЦД
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Планируемый РЖД перенос пассажирских поездов южных направлений с рязанского и курского на павелецкое направление (сейчас обсуждается ТЭО проекта) затруднит пассажирское движение на Московском транспортном узле (МТУ) в пиковые часы и помешает проекту создания Московских центральных диаметров (МЦД), предупреждает совет потребителей РЖД. «Ведомости» ознакомились с экспертным заключением совета по итогам заседания 26 сентября (его достоверность подтвердили два источника, близких к совету).

Увеличение числа поездов на павелецком направлении не позволит организовать тактовое движение электропоездов в этом же направлении по проекту МЦД-7, поясняется в документе. Для сравнения: на первых двух МЦД интервал между поездами планируется в пределах 5–6 минут. Кроме того, «из-за дефицита путей на станции Москва-Павелецкая будет невозможно осуществить прием возрастающего количества поездов», говорится в экспертном заключении. Совет рекомендует внести в комплексный проект развития МТУ мероприятия по развитию инфраструктуры павелецкого направления, «которые обеспечат выполнение запланированных к 2025 г. объемов пригородного и дальнего пассажирского движения».

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