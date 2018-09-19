В Москве и Подмосковье могут появиться беспилотные электрички

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Технологически внедрить беспилотные поезда на МЦК позволит уже используемая здесь система автоматического управления движением Андрей Гордеев / Ведомости

Российские железные дороги (РЖД) организуют в феврале 2019 г. опытную поездку по Московскому центральному кольцу (МЦК) пассажирского электропоезда в режиме беспилотника. «Это будет тестовая поездка по МЦК в автоматическом режиме управления, но пока с машинистом», — рассказал советник гендиректора РЖД Валентин Гапанович (цитата по ТАСС). По его прогнозу, полностью беспилотные перевозки по МЦК могут быть организованы в 2020-х гг., после изменений в российском законодательстве.

Идея внедрения беспилотных пассажирских перевозок по Московскому центральному кольцу обсуждается как минимум с 2017 г. Технологически внедрить беспилотные поезда на МЦК позволит уже используемая здесь система автоматического управления движением, разработанная НИИАС, пояснил «Ведомостям» представитель РЖД.