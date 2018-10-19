Проигравший выборы экс-глава Хакасии может получить высокий пост в РЖД

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Александр Кряжев / РИА Новости

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин может получить высокий пост в РЖД, такое назначение обсуждается, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента, и знакомый Зимина. Все собеседники говорят о должности заместителя гендиректора компании. По словам одного из них, предложение Зимину уже сделано и он согласен, однако в РЖД «собеседоваться» еще не ездил. В новой должности экс-губернатор будет заниматься развитием госмонополии в Сибири, добавляет собеседник: «Это очень серьезный проект с бюджетом около 500 млрд рублей». Второй собеседник говорит, что Зимин может получить такой пост, поскольку к нему хорошо относится президент Владимир Путин. Зимин еще в августе рассказывал Путину о возможности расширения южного коридора Транссиба, этим он и будет заниматься в РЖД, возможности там хорошие, рассказывает еще один знакомый бывшего главы Хакасии.

Собеседник, близкий к руководству Хакасии, говорит, что Зимин может получить должность в одной из госкорпораций: «Но объявлено об этом будет уже после выборов [главы Хакасии], чтобы это не сказалось на мнении ее жителей».

Сам Зимин подтвердил «Ведомостям», что ему поступило предложение выйти на пост заместителя гендиректора РЖД: «Я принял предложение. Буду заниматься развитием Транссиба. Я же до этого возглавлял дирекцию, так что буду заниматься своим родным любимым делом». Уточнить, кто именно сделал ему предложение, Зимин отказался.