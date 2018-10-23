Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: Потребители против ветра

Покупатели энергии больше не хотят оплачивать развитие возобновляемой энергетики

Они просят правительство не продлевать с 2024 года действующую программу
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Сообщество потребителей энергии выступило против продления программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) после 2024 г., это следует из письма директора ассоциации Василия Киселева вице-премьеру Дмитрию Козаку от 17 октября. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Представитель Козака подтвердил получение письма.

По мнению сообщества, продление субсидирования объектов ВИЭ за счет энергорынка через механизм обязательных договоров предоставления мощности (ДПМ ВИЭ) или за счет иных «нерыночных надбавок», применяемых к цене мощности, необоснованно и нецелесообразно.

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