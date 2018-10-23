Правительство готово открыть границу для импорта без разрешения владельцев брендов

ФАС готова открыть дорогу параллельному импорту (на фото руководитель службы Игорь Артемьев) Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с подготовленными ФАС поправками в Гражданский кодекс о легализации импорта без разрешения владельцев товарных знаков (их подлинность подтвердил федеральный чиновник). Они позволяют правительству с 2021 г. на срок до пяти лет открывать границу для параллельного импорта отдельных товаров.

Чиновники несколько лет спорили, полезен или вреден для экономики параллельный импорт, например собирались с его помощью обходить санкции. Сейчас Гражданский кодекс запрещает его – ввезти товар в Россию может только правообладатель или официальный дилер. Изменить этот принцип давно предлагала ФАС. А в феврале 2018 г. Конституционный суд разрешил ввозить товары без разрешения владельца бренда, завышающего цены.

Подготовить предложения о легализации параллельного импорта в конце августа поручал премьер Дмитрий Медведев.

Сделать это ФАС должна была до 10 октября. Законопроект поступил в Минэкономразвития, говорит его представитель, позиция прорабатывается. Представитель ФТС отказался от комментариев, его коллеги в ФАС, Минпромторге и Минздраве не ответили на запросы «Ведомостей».

В проекте перечислены четыре случая, когда правительство сможет разрешать параллельный импорт: если товары недоступны или их не хватает в России, цены завышены или если они качественно отличаются от аналогов, продаваемых в других странах. Исключение – товары, производство которых локализовано, говорил ранее замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Это определит правительство, уверяет другой федеральный чиновник. В 2015 г. правительство уже определяло товары, параллельный импорт которых могло бы разрешить, – лекарства, детские товары, автозапчасти.

Пока развитие производства и технологий в России не позволяет удовлетворить большинство потребностей людей за счет внутренних ресурсов, признает ФАС в пояснительной записке к законопроекту, легализация же параллельного импорта может увеличить конкуренцию, что приведет к снижению цен. Частичная легализация – половинчатая мера, хотя это все равно лучше, чем ничего, говорит директор Института права и развития Высшей школы экономики – «Сколково» Алексей Иванов, согласно опросу бизнеса и изучению опыта других стран параллельный импорт приводит к снижению цен на товары, увеличивает их доступность, стимулирует инновационную активность.

Но как такой проект будет реализован – не ясно, удивлен исполнительный директор «Русбренда» (объединяет производителей различных товаров – от P&G, BAT и Diageo до LVMH и Chanel) Алексей Поповичев, сначала нужно договориться с партнерами по ЕАЭС. Проект противоречит международным договоренностям – в ЕАЭС установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на товарные знаки, т. е. после реализации на территории одной из стран союза, говорит руководитель антимонопольной практики BGP Litigation Ирина Акимова. В апреле 2017 г. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила изменения в договор о ЕЭС, которые позволяют Евразийскому межправительственному совету легализовать параллельный импорт отдельных товаров, но только если все члены союза на это согласятся. Этого пока не произошло, говорит представитель ЕЭК. Против выступает Белоруссия.

Если уж и разрешать параллельный импорт, то не групп товаров, а отдельных брендов, владелец которых ведет себя недобросовестно, говорит федеральный чиновник. Среди плюсов параллельного импорта – снижение цен, развитие неценовой конкуренции, перечисляла замруководителя Аналитического центра при правительстве Татьяна Радченко, но есть риски снижения стимулов инвестировать в развитие брендов и роста теневого сектора. По оценкам Аналитического центра, за 2014–2015 гг. в Россию было импортировано продукции под защищенными брендами на $64 млрд, экспортировано – на $3,2 млрд.

Иностранные инвесторы и их дистрибуторы решение не поддерживают. Себестоимость производства многих лекарств за рубежом значительно ниже, чем в России, говорит заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков, поэтому параллельный импорт резко затормозит развитие фармацевтического производства в стране. Проект может повлиять на решение о выводе новых препаратов на рынок, предупреждает директор по корпоративным связям «Санофи» Юрий Мочалин. А выбор товаров правительством в ручном режиме будет сильно дезориентировать бизнес, в том числе тех, кто стремится инвестировать в Россию, предупреждает Поповичев.

Опасаются и автопроизводители – они, как правило, сами импортируют машины и компоненты для их выпуска, ремонта, говорит сотрудник одного из глобальных автоконцернов. Поставки запчастей обеспечивают значимую часть доходов и помогают переживать периоды падения спроса на автомобильном рынке. Сохранение запрета параллельного импорта продукции, которая локализована в России, вряд ли устроит бизнес, продолжает собеседник «Ведомостей»: в автомобилях всегда будет доля импорта, поскольку нет смысла организовывать в стране производство всех автокомпонентов.

Еще одна проблема – защита прав потребителей. Все медизделия регистрируются в Росздравнадзоре, не ясно, как параллельный импортер сможет убедиться в качестве оборудования, говорит сотрудник крупного производителя медизделий. Неофициальные дистрибуторы заинтересованы только в быстрой продаже, риски, связанные с браком и отсутствием сервисного обслуживания, лягут на покупателей, рассуждает сотрудник одной из торговых сетей. Может вырасти поток контрафакта, а выгоды для конечного покупателя лекарств не очевидны – всю разницу в цене заберут дистрибуторы, считает Мочалин. Параллельный импорт приведет к размыванию ответственности за низкокачественный товар, предупреждает сотрудник крупного производителя медизделий.

Легализация параллельного импорта выгодна российскому покупателю, заключает замдиректора Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Светлана Авдашева. Стимулы инвестировать в новое производство в России для международных правообладателей немного снизятся, говорит она, но те, кто хотел инвестировать в российские мощности, уже сделали это, к тому же российские производители, закупающие импортные комплектующие, смогут сократить затраты.

В подготовке статьи участвовали Владимир Штанов и Наталья Ищенко