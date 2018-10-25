X5 приготовилась конкурировать не только с «Магнитом», но и с интернет-гигантами

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Упор на технологии позволит магазинам X5 Retail Group уверенно чувствовать себя в конкурентной борьбе Евгений Разумный / Ведомости

X5 Retail Group замедлит рост сети в 2019 г., рассказали главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман и финансовый директор группы Светлана Демяшкевич. В 2019 г. компания откроет около 2000 «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», сообщила Демяшкевич. В 2018 г. сеть вырастет на 2500 точек, за 2017 г. Х5 открыла около 3000 магазинов. К началу октября 2018 г. у группы было 13 685 точек в России. Но выручка при этом должна расти. «Мы хотим, чтобы рост выручки [в 2019 г.] оставался в пределах 15–20%, – сообщила Демяшкевич. – Дальше – в зависимости от уровня инфляции и макроэкономики».

«Магнит» в отличие от конкурента в 2019 г. будет поддерживать темпы роста сети на уровне 2018 г., говорила 22 октября его гендиректор Ольга Наумова. Цель «Магнита» на текущий год – рост на 1500 магазинов. В приоритете на 2019 г. – обновление сети и открытие 2000 аптек в помещениях уже работающих точек, отметила Наумова.

В отличие от «Магнита» Х5 не планирует новых форматов. Компания, по словам Шехтермана, пришла к выводу, что, помимо уже имеющихся магазинов у дома, супер- и гипермаркетов, другие сегменты непривлекательны: «Считаем это [сосредоточенность на трех форматах] важным конкурентным преимуществом».

По всей видимости, лидерству Х5 пока ничего не угрожает, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, опасения были связаны с тем, что «Магнит» предпримет резкие и масштабные изменения. «Сейчас ясно: изменения будут небыстрые, – говорит эксперт. – Кроме того, у «Магнита» много накопленных проблем и очень широкий фокус: аптеки и фармдистрибуция, магазины косметики и другие форматы. Прорывы маловероятны».