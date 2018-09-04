Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4646 от 05.09.2018 под заголовком: X5 сыграет в ящики

Х5 инвестирует в терминалы выдачи интернет-заказов

Первыми партнерами станут Qiwi и Совкомбанк
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group хочет создать совместное предприятие с Совкомбанком и крупными операторами автоматизированных пунктов выдачи интернет-покупок (постаматов) в России. Х5 подала ходатайство на покупку 50% компании ЦТБ, которая сейчас полностью принадлежит Совкомбанку и управляет 450 постаматами под брендами «Халва», сообщил ритейлер и подтвердил представитель банка.

В будущем число постаматов под брендом «Халва» превысит 1500, говорится в сообщении X5: «Рассматриваемое совместное предприятие получит право размещать постаматы в магазинах X5 сроком на пять лет». Представитель ритейлера отказался раскрыть инвестиции и то, как будет структурирована сделка.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике