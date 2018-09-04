Статья опубликована в № 4646 от 05.09.2018 под заголовком: X5 сыграет в ящики
Х5 инвестирует в терминалы выдачи интернет-заказов
Первыми партнерами станут Qiwi и Совкомбанк
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Крупнейший российский ритейлер готовится к массовой установке постаматов в «Пятерочках», «Перекрестках» и «Каруселях»
Евгений Разумный / Ведомости
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group хочет создать совместное предприятие с Совкомбанком и крупными операторами автоматизированных пунктов выдачи интернет-покупок (постаматов) в России. Х5 подала ходатайство на покупку 50% компании ЦТБ, которая сейчас полностью принадлежит Совкомбанку и управляет 450 постаматами под брендами «Халва», сообщил ритейлер и подтвердил представитель банка.
В будущем число постаматов под брендом «Халва» превысит 1500, говорится в сообщении X5: «Рассматриваемое совместное предприятие получит право размещать постаматы в магазинах X5 сроком на пять лет». Представитель ритейлера отказался раскрыть инвестиции и то, как будет структурирована сделка.
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