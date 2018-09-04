Х5 инвестирует в терминалы выдачи интернет-заказов

Статья опубликована в № 4646 от 05.09.2018 под заголовком: X5 сыграет в ящики

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Крупнейший российский ритейлер готовится к массовой установке постаматов в «Пятерочках», «Перекрестках» и «Каруселях» Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group хочет создать совместное предприятие с Совкомбанком и крупными операторами автоматизированных пунктов выдачи интернет-покупок (постаматов) в России. Х5 подала ходатайство на покупку 50% компании ЦТБ, которая сейчас полностью принадлежит Совкомбанку и управляет 450 постаматами под брендами «Халва», сообщил ритейлер и подтвердил представитель банка.

В будущем число постаматов под брендом «Халва» превысит 1500, говорится в сообщении X5: «Рассматриваемое совместное предприятие получит право размещать постаматы в магазинах X5 сроком на пять лет». Представитель ритейлера отказался раскрыть инвестиции и то, как будет структурирована сделка.