У крупного производителя индейки «Евродон» может смениться руководство

Основатель компании Вадим Ванеев уже завтра может перестать быть ее гендиректором

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Евродон

Завтра, 31 октября, состоится общее собрание участников ООО «Евродон», на повестке предстоящего заседания – вопрос о полномочиях руководства компании, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одному из ее акционеров. Скорее всего, будет решаться вопрос о сложении полномочий гендиректора «Евродона» Вадима Ванеева, считает собеседник «Ведомостей». По его словам, это позволит Внешэкономбанку (ВЭБ) – главному владельцу (74% долей) и кредитору компании – приступить к операционному управлению «Евродоном». О завтрашней встрече и ее повестке слышали и два других человека, знакомых с Ванеевым.

Вместе с процессом восстановления предприятия ВЭБ вынужден добиваться операционного управления путем предусмотренных законом юридических процедур, подтвердил представитель корпорации, не вдаваясь в детали. Представитель «Евродона» отказался от комментариев.

Если для принятия решения на собрании участников достаточно простого большинства, то у ВЭБа есть все шансы сменить гендиректора, рассуждает партнер А2 Михаил Александров. Правда, уставом компании может быть предусмотрено требование о необходимости не менее 75% голосов для смены гендиректора, продолжает эксперт, в таком случае голосов банка недостаточно. У Ванеева 11% «Евродона», еще 15% – у художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Представитель театра не ответил на вопросы «Ведомостей».