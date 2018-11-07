Миллиардеру Рыболовлеву предъявлено обвинение по делу о коррупции

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Дмитрий Рыболовлев был освобожден и находится дома BERTRAND LANGLOIS / AFP

Владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев, чье состояние американский Forbes в 2018 г. оценил в $6,8 млрд, предъявлено обвинение по делу о «коррупции и торговле влиянием», связанному с его спором со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, сообщило Bloomberg со ссылкой на генпрокурора Монако Сильви Пети-Леклер. Суть обвинений она не раскрыла, представитель прокуратуры Монако не ответил на запрос «Ведомостей».

Рыболовлев был задержан во вторник, 6 ноября. На следующий день его освободили, но оставили под судебным контролем (условия – не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и являться по повестке следственного судьи, уточняет представитель бизнесмена). Рыболовлев находится у себя дома, подтвердил в среду вечером его представитель, он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, ему не запрещено покидать Монако. Представитель бизнесмена подтвердил предъявление обвинений – этот статус присваивается человеку, когда судья считает, что против него имеется достаточное количество материала, – подчеркнув, что речь не идет об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к осуждению.