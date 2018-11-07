Миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву предъявлено обвинение по делу о коррупции
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Владельцу футбольного клуба «Монако», миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,8 млрд), задержанному 6 ноября в Монако, предъявлено обвинение по делу о коррупции. Об этом сообщила газета Nice-Matin со ссылкой на генерального прокурора Монако Сильви Пети-Леклер. Российского бизнесмена освободили из-под стражи, но оставили под судебным контролем. Судебный контроль в Монако включает ограничение на перемещения и обязательство регулярно отмечаться в полиции (обычно раз в неделю).
Представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин подтвердил «Ведомостям», что Рыболовлев освобожден из-под стражи, покинул здание полиции и находится у себя дома. Официальные комментарии адвокатов будут предоставлены в ближайшее время.
ФК «Монако» отверг обвинения в адрес Рыболовлева в присвоении средств, которые ФК «Пари Сен-Жермен» заплатил за покупку 19-летнего нападающего Киллиана Мбаппе.
О том, что российский бизнесмен мог присвоить при сделке 124 млн евро из 180 млн, ранее сообщило французское издание Mediapart. ФК «Монако» обвинил журналистов в клевете, заявив, что Рыболовлев не взял ни одного евро из казны клуба после трансфера футболиста.
Пока неясно, какие конкретно обвинения предъявлены россиянину, отмечает Nice-Matin. В свою очередь Le Monde пишет, что речь идет о деле, которое было возбуждено год назад по фактам коррупции, «торговли активным и пассивным влиянием» и соучастии в этих преступлениях. Обвинения предъявлены адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеде, а также супруге и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино — Кристине и Антуану Нармино, уточняет Nice-Matin. Все они были задержаны 6 ноября. 7 ноября их отпустили на свободу, но оставили под судебным контролем. Суть обвинений в отношении фигурантов не раскрывается.
Министр юстиции Монако Нармино сложил свои полномочия осенью 2017 г. после сообщений о том, что он мог влиять на ход судебного разбирательства между Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Тяжба между российским бизнесменом и Бувье началась в 2015 г. Рыболовлев обвинил арт-дилера в завышении цен на 37 картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне. Это позволило швейцарцу дополнительно получить $1 млрд, утверждал российский бизнесмен.
В феврале 2015 г. Бувье были предъявлены обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. Предъявленные обвинения он отвергал. В сентябре 2017 г. прокуратура Монако объявила о начале расследования антикоррупционного дела по заявлению помощницы Бувье — гражданки Болгарии Тани Раппо. Детали дела не раскрывались. Тогда же Le Monde написала, что российский миллиардер имел «недопустимые связи» с высокопоставленными представителями судейского аппарата, сотрудниками полиции и политиками княжества. Эти связи помогали ему в тяжбе с Бувье, отмечало издание.
О задержании российского бизнесмена в Монако стало известно 6 ноября. Le Monde писала, что ознакомилась с содержанием DVD-ROM-дисков, на которых записаны несколько сотен sms, переданных ранее следствию. Эти sms «доказывают наличие тайной сети, борющейся с местными судами в пользу Рыболовлева», указывали журналисты. Позже газета Monaco-Matin сообщила, что следователи, которые расследуют дело Рыболовлева, одновременно с ним задержали «почти всю бывшую верхушку» судебных органов Монако. Задержанные находятся в Монако и в Ницце. Сколько их и кто именно был задержан, не издание не уточняло.
Картины в коллекции миллиардера Дмитрия Рыболовлева
В ноябре 1969 г. картина была продана за $51,6 млн на аукционе Binoche et Godeau в Париже. В коллекции Рыболовлева она появилась в 2004 г. за $43,8 млн
В 2014 г. Рыболовлев заплатил за картину $186 млн
Рыболовлев приобрел картину в 2012 г. за $118 млн
Рыболовлев приобрел картину за $6 млн
В 2013 г. Бувье приобрел ее за $80 млн и перепродал Рыболовлеву за $127,5 млн. «Надбавка» в более чем $40 млн и стала поводом для иска: миллиардер обвинил Бувье в мошенничестве. В ноябре 2017 г. эту картину выставили на аукционе Christie’s. В итоге «Спасителя мира» продали за $450,3 млн при стартовой цене в $100 млн. Она стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке. Кто покупатель картины – неизвестно
Продажа других картин прошла для Рыболовлева не так удачно. Полотно Климта миллиардер продал в ноябре 2015 г. за $170 млн, тогда как приобрел за $183,8 млн, пишет Bloomberg
Полотно Гогена, которое Рыболовлев купил за $85 млн в июне 2008 г., спустя 9 лет ему удалось продать лишь за $25 млн
Картина была куплена миллиардером за $35 млн в 2010 г. Аукцион Christie’s оценивал ее $8,1-10,6 млн, а продана она была за $5,8 млн
Рыболовлев купил полотно за $120 млн, а продал – менее чем за $50 млн в марте 2017 г.