Le Monde сообщила о задержании миллиардера Дмитрия Рыболовлева

Российского бизнесмена задержали по запросу княжества Монако
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Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев (Forbes оценивает его состояние в $6,8 млрд) задержан, пишет Le Monde. По данным газеты, Рыболовлев был взят под стражу утром 6 ноября в Монако. Арест был санкционирован судьей княжества. По информации издания, в апартаментах бизнесмена в жилом комплексе La BelleEpoque в Монте-Карло прошли обыски.

Рыболовлева подозревают в коррупции и «торговле активным и пассивным влиянием», отмечает Le Monde. Издание ознакомилось с содержанием DVD-ROM, на котором размещены несколько сотен смс, передранных ранее следствию. Эти смс «доказывали наличие тайной сети, борющейся с местными судами в пользу Рыболовлева», отмечает газета.

Адвокат бизнесмена заявил «Ведомостям», что следственные органы пригласили Рыболовлева для беседы и заслушивают его показания. «Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева. Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», — сказал адвокат. По словам адвоката, защите Рыболовлева не составит труда продемонстрировать, «что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного».

Разбирательство между Рыболовлевым и арт-дилером Ивом Бувье началось еще в 2015 г. Российский миллиардер обвинил Бувье в необоснованном завышении цен на продаваемые ему картины. В феврале 2015 г. Бувье в Монако были предъявлены обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. Арт-дилер обвинения отверг. Будучи в конфликте с Бувье, Рыболовлев использовал услуги адвоката Татьяны Бершеда, чтобы повлиять на судебный процесс, утверждает газета.

В сентябре 2017 г. прокуратура Монако заявила о начале расследования антикоррупционного дела против неназванных подозреваемых. Основание для возбуждения дела стало заявление гражданки Болгарии Тани Раппо, помощницы Бувье. В том же месяце Le Monde со ссылкой на переписку, подтверждающую дружеские отношения Рыболовлева и руководителя департамента юридических услуг Монако Филиппа Нармино, сообщила, что российский бизнесмен имел «недопустимые связи» с высокопоставленными представителями судейского сословия, сотрудниками полиции и политиками Монако. Благодаря этим связям полиция и юстиция Монако принимают «необъективные» решения в связи с затянувшейся тяжбой Рыболовлева и Бувье, утверждала газета.

«Личные обвинения, которым я подвергся, и повторяющиеся нападки со стороны судебных органов не позволяют мне больше быть за это ответственным», — заявил Нармино Le Monde.

Рыболовлев — владелец футбольного клуба «Монако», в котором играет одна из звезд российской сборной по футболу Александр Головин. В 2010 г. бизнесмен продал контрольный пакет акций «Уралкалия» за $5,3 млрд структурам бизнесмена Сулеймана Керимова. Тогда же Рыболовлев переехал в Монако.

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Комментарии
komandir
18:25 06.11.2018
Сколько ж матчей Монако то проигрывает подряд....
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