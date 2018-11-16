Автозаводы Олега Дерипаски могут получить госзаказ на 2 млрд рублей

Это нужно для поддержки попавших под санкции предприятий

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Для предприятий «это будет очень крупным заказом», комментирует сотрудник одного из автоконцернов Валерия Бушухина / ИТАР-ТАСС

Росгвардия до конца 2018 г. может купить у автозаводов Олега Дерипаски 633 машины почти на 2 млрд руб., деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Это следует из проекта правительственного постановления, разработанного Минпромторгом и размещенного 16 ноября на ресурсе regulation.gov.ru.

Контракты предполагается заключить с автомобильным заводом «Урал» (100% у ГАЗа. – «Ведомости») и Арзамасским машиностроительным заводом (контролируется Дерипаской, отделен от группы ГАЗ). У них планируется закупить в общей сложности около 600 обычных грузовиков (за 1,57 млрд руб.), 20 бронированных (262 млн руб.), а также 15 броневиков «Тигр» (163 млн).