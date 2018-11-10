Минфин США вновь продлил сроки прекращения сотрудничества с компаниями Дерипаски

В апреле Олег Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal, попали под санкции минфина США Евгений Разумный / Ведомости

Минфин США перенес с 12 декабря текущего года на 7 января следующего срок прекращения сотрудничества с оказавшимися под санкциями UC Rusal, En+, «Евросибэнерго» и группой ГАЗ Олега Дерипаски для международных контрагентов.

В апреле Олег Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal (3,9 млн т металла в 2017 г.), попали под санкции минфина США. Сделки с этими компаниями запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций.

В своих пояснениях минфин США неоднократно отмечал, что целью санкций являются не заводы, а сам Дерипаска, и санкции могут быть сняты, если бизнесмен потеряет контроль в компании. После этого был разработан план Грегори Баркера – председателя совета директоров En+ (владеет 48,1% UC Rusal). План предполагает снижение доли Дерипаски в En+ ниже контрольной.

Сроки прекращения сотрудничества отодвигались уже несколько раз. Кроме того, в сентябре американское ведомство разрешило контрагентам заключать новые контракты с UC Rusal и другими компаниями из санкционного списка. Но с тем ограничением, что они не должны отличаться по своему объему от тех, что действовали ранее. Разрешение действует только для тех компаний, которые уже несколько лет подряд закупали товары и услуги UC Rusal, группы ГАЗ или других компаний Дерипаски, а также предоставляли им услуги технического обслуживания.

Ничего удивительного в очередном продлении на месяц нет, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов: участники рынка привыкли к таким условиям работы. «Все заинтересованные стороны ведут непростые переговоры, и длиться они будут, скорее всего, еще долго. Поэтому это не последнее продление», – уверен он.

Представители En+ и UC Rusal от комментариев отказались. «Ведомости» направили запрос в минфин США в пятницу вечером.

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