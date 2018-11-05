Совет директоров UC Rusal одобрил перерегистрацию компании в России

UC Rusal стремится избежать дальнейших санкций Ilya Naymushin / REUTERS

Совет директоров UC Rusal (подконтрольна Олегу Дерипаске) принял решение отказаться от регистрации компании на о. Джерси и перерегистрировать ее в качестве международной компании в России, сообщила UC Rusal 5 ноября. Смена юрисдикции – наилучшая стратегия для компании и ее акционеров, решил совет директоров. Сейчас в России создаются специальные административные районы (САР). Закон о САР предполагает определенные преференции для международных компаний (налоговые льготы, комфортное регулирование при отказе от работы с национальной валютой) и соответствует передовым практикам международного права, отмечает UC Rusal. Представитель компании от дополнительных комментариев отказался. Смену юрисдикции еще должны одобрить акционеры. Представитель En+ (через нее Дерипаска владеет 48,13% UC Rusal) отказался от комментариев. Представители Glencore и «Реновы» не ответили на запросы.

1 ноября совет директоров En+ также одобрил перерегистрацию компании в России, но нужно одобрение акционеров. Обе компании в начале апреля попали под санкции США (вступают в силу 12 декабря). Создание САР (на о. Русский в Приморье и о. Октябрьский в Калининграде) – один из способов поддержки попавших под американские санкции компаний.

Компания, которая планирует выйти на международные рынки капитала, традиционно получает юридическую регистрацию центра корпоративной собственности на Джерси или в других международных офшорах, объясняет профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин: «Для международных инвесторов это понятная схема, понятные юридические механизмы защиты прав и регулирования для владельцев ценных бумаг». С этой точки зрения российский офшор для UC Rusal не представляет интереса, кроме, возможно, налоговых преференций по дивидендам. Поскольку для UC Rusal международные рынки сейчас закрыты, а сама компания находится под угрозой новых ограничений – это естественное желание «спрятаться в отечественную норку», объясняет Вьюгин.

Компании обычно стремились зарегистрироваться за рубежом для оптимизации налогообложения, сохранения непрозрачности владения и упрощения доступа к иностранному правосудию, продолжает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Сейчас информация о структуре владения компанией становится все более прозрачной благодаря развитию межгосударственного обмена информацией, налоговые органы меньше внимания обращают на формально выстроенные структуры, больше смотрят на направление денежных потоков при расчете налогов, а международные суды не дают защиты от возможных санкций», – говорит он.

Очевидно, что UC Rusal стремится избежать дальнейших санкций, говорит Клеточкин: «Переезд в российскую юрисдикцию является защитой от каких-либо теоретически возможных арестов и запретов». Перевод En+ и UC Rusal в Россию выглядит логичным и ожидаемым, согласен управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Джерси и Кипр находятся под влиянием британской короны и законодательства Европейского союза, а значит, участвуют в процессе обмена информацией, говорит юрист. «Эти юрисдикции соответствуют мировому тренду по приведению налоговой системы офшорных регионов в соответствие с требованиями закона против отмывания денег и по устранению слепого бенефициарного владения», – поясняет Пахомов. По его мнению, эти факторы в совокупности с санкциями делают компании Дерипаски, зарегистрированные в британской юрисдикции, еще более уязвимыми.

Минфин США допускает снятие санкций, если Дерипаска перестанет владеть контрольными пакетами акций в компаниях. В октябре Bloomberg cообщало со ссылкой на источники, что стороны обсуждают возможность передачи контрольного пакета En+ в траст, управляемый американским банком. En+ также сообщила, что ее гендиректором стал Владимир Кирюхин, Вячеслав Соломин назначен операционным директором. Эти кадровые перестановки – часть плана председателя совета директоров En+ Грегори Баркера (план по выходу из-под санкций), говорится в сообщении. UC Rusal объявила, что ее генеральным директором будет Евгений Никитин.

Эти кадровые перестановки не будут иметь значения для минфина США, уверен генеральный директор УК «Спутник» Александр Лосев. Американские ведомства этого события, вероятнее всего, не заметят, согласен с ним партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.