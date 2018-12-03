Кто стал инвестором агрегатора такси «Ситимобил» вместе с Mail.ru Group и «Мегафоном»

Статья опубликована в № 4709 от 04.12.2018 под заголовком: У «Ситимобила» нашелся еще один пассажир

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Агрегатор такси «Ситимобил» обзавелся еще одним инвестором Андрей Гордеев / Ведомости

Весной 2018 г. Mail.ru Group и «Мегафон» объявили об инвестициях в агрегатор заказов такси «Ситимобил». Суммарно они намеревались вложить до $35 млн, получив почти 57% бизнеса. Но, как выяснили «Ведомости», у «Ситимобила» был третий соинвестор – WSFIS Global Opportunities Fund, действующий в интересах выходца из Газпромбанка Владимира Румянцева.

У WSFIS, по данным ЕГРЮЛа, на начало ноября было 17,08% ООО «Сити-мобил». Еще 15,61% – у структуры «Мегафона», 17,65% – у Mail.ru Group. У сооснователя и гендиректора «Ситимобила» Арама Аракеляна – около 49% напрямую и через кипрскую Hermalor Investments.

Как рассказал в интервью «Ведомостям» Аракелян, кипрский фонд WSFIS действовал в интересах Румянцева: «WSFIS – это фонд, совокупность индивидуальных инвесторов. Лид-инвестор в сделке с «Ситимобилом» – Владимир Румянцев». Это подтвердил источник, близкий к одному из совладельцев «Ситимобила». По его словам, это личная инвестиция Румянцева. Связаться с ним самим вчера вечером не удалось.