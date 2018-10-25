Mail.ru Group ищет партнеров и деньги для сервисов доставки еды и объявлений
Группа хочет на базе этих и других активов строить новую платформу
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Речь идет о сервисах доставки еды, объявлений, но ими не ограничивается, сказано в сообщении Mail.ru Group
Денис Абрамов / Ведомости
Mail.ru Group рассматривает возможность создания новой платформы, которая объединит онлайн- и офлайн-каналы коммерции и услуг, — так называемую O2O-платформу, Оnline To Offline. Об этом говорится в материалах группы.
Речь идет о сервисах доставки еды, объявлений, но ими не ограничивается, сказано в сообщении Mail.ru Group. «При поддержке UBS в качестве нашего стратегического консультанта мы рассмотрим различные варианты структурирования и финансирования, в том числе стратегические альянсы, партнерства и изменение структуры капитала», — приводятся в сообщении группы слова ее гендиректора Бориса Добродеева.
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