Mail.ru Group ищет партнеров и деньги для сервисов доставки еды и объявлений

Группа хочет на базе этих и других активов строить новую платформу

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Речь идет о сервисах доставки еды, объявлений, но ими не ограничивается, сказано в сообщении Mail.ru Group Денис Абрамов / Ведомости

Mail.ru Group рассматривает возможность создания новой платформы, которая объединит онлайн- и офлайн-каналы коммерции и услуг, — так называемую O2O-платформу, Оnline To Offline. Об этом говорится в материалах группы.

Речь идет о сервисах доставки еды, объявлений, но ими не ограничивается, сказано в сообщении Mail.ru Group. «При поддержке UBS в качестве нашего стратегического консультанта мы рассмотрим различные варианты структурирования и финансирования, в том числе стратегические альянсы, партнерства и изменение структуры капитала», — приводятся в сообщении группы слова ее гендиректора Бориса Добродеева.