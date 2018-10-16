Mail.ru Group вложилась в платформу доставки фермерских продуктов

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Mail.ru Group с партнерами вложились в проект доставки продуктов от мелких и средних фермеров Максим Стулов / Ведомости

Интернет-компания Алишера Усманова Mail.ru Group с партнерами вложились в проект доставки продуктов от мелких и средних фермеров – Foodza. Проект создан бывшим гендиректором и совладельцем онлайн-магазина одежды KupiVIP Дмитрием Холязниковым и его партнерами Дмитрием Боевым и Павлом Власовым, рассказал «Ведомостям» Холязников.

Проекту Foodza нужны для развития оборотные средства, а также необходимо выстраивать логистику, пояснил Холязников. Поэтому, говорит он, компания привлекла посевные инвестиции – $1 млн. «Лидировала Mail.ru Group, а также средства вложили американский венчурный фонд FJ Labs, венчурный фонд Игоря Рыбакова и Оскара Хартманна Larix плюс несколько физических лиц – наши друзья», – говорит Холязников. Он не раскрыл распределение долей после сделки, но 85% Foodza останется у основателей.