Как технологии изменят нашу еду

3D-принтеры для блюд, съедобные штрих-коды, распознавание лиц в коровнике и другие инновации

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На 3D-принтере уже можно "напечатать" наггетсы и пиццу Zhong Zhenbin / Anadolu Agency / Getty Images

Пищевая промышленность подвергается критике. Потребители и специалисты критикуют пищевую промышленность, требуя использования более здоровых ингредиентов, прозрачности цепочек поставок и гуманного отношения к животным. Инвесторы также отмечают, что отрасль отстает от других в использовании современных технологий. Но крупные продовольственные компании и предприниматели берут на вооружение новые технологии для решения этих проблем.

Способствует этому возросший интерес венчурных инвесторов. По данным PitchBook Platform, с начала года по середину сентября венчурные фонды инвестировали более $2 млрд в технологии для пищевой промышленности. Для сравнения: в 2016 и 2017 гг. их инвестиции по итогам всего года составляли около $1,5 млрд.

Следующие шесть технологий могут изменить процесс производства еды.

Печать еды на заказ