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Дженнифер Томпсон
Предпринимательство
Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Салат из бомбоубежища

В мегаполисах появляется все больше городских фермеров

Они используют новые технологии для создания компактных умных ферм

Ряды растений в розоватом свете в здании склада в Нидерландах, за которыми ухаживают работники в белых халатах, скорее напоминают декорации к научно-фантастическому фильму, чем ферму. И в самом деле, стоящий за этим стартап PlantLab предпочитает называть себя компанией-разработчиком, а не агрофермой. PlantLab разработал и продает так называемые модули для выращивания. Условия контролируются по десяткам параметров, от спектра освещения и влажности до движения потоков воздуха.

Люди всегда пытались выращивать овощи и фрукты в небольших городах и даже мегаполисах. Но сейчас на помощь городским фермерам пришли новые технологии, например светодиодные лампы, 3D-принтеры и анализ данных, позволяющие сократить сроки выращивания и устраивать фермы практически где угодно.

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