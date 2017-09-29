В мегаполисах появляется все больше городских фермеров
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Ряды растений в розоватом свете в здании склада в Нидерландах, за которыми ухаживают работники в белых халатах, скорее напоминают декорации к научно-фантастическому фильму, чем ферму. И в самом деле, стоящий за этим стартап PlantLab предпочитает называть себя компанией-разработчиком, а не агрофермой. PlantLab разработал и продает так называемые модули для выращивания. Условия контролируются по десяткам параметров, от спектра освещения и влажности до движения потоков воздуха.
Люди всегда пытались выращивать овощи и фрукты в небольших городах и даже мегаполисах. Но сейчас на помощь городским фермерам пришли новые технологии, например светодиодные лампы, 3D-принтеры и анализ данных, позволяющие сократить сроки выращивания и устраивать фермы практически где угодно.
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