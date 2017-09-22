Какие стартапы нужны фермерам

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Недавно американский производитель тракторов объявил, что заплатит $305 млн за стартап, который использует искусственный интеллект, чтобы сделать оборудование для распыления гербицидов более эффективным Blue River Technology

Фермеры в США все активнее ищут технологические решения таких проблем, как нехватка рабочей силы. Владелец виноградников в Калифорнии Аарон Ланге говорит, что постоянно совершенствует используемое оборудование. Для сбора урожая в этом сезоне ему потребуется 17 уборочных машин и почти 100 работников, однако нанять такое количество трудно. Ланге в восторге от последних технологических новинок. С помощью камер, установленных на беспилотники, составляются аналитические карты виноградников, а алгоритмы помогают Ланге оптимально распределять воду, удобрения и рабочую силу. По его словам, это позволило повысить урожайность и качество продукции. Фермер признает, что осваивать технологии без специального образования ему все труднее и труднее.

Недавно американский производитель тракторов John Deere объявил, что заплатит $305 млн за стартап из Кремниевой долины Blue River Technology. Blue River использует искусственный интеллект, чтобы сделать оборудование для распыления гербицидов более эффективным. Одно из применений технологии Blue River – машина, которая прицепляется к трактору, движется по полю и с помощью камер мгновенно определяет сорняки. Определив нежелательное растение, машина может опрыскать гербицидом только его. Это снижает расход дорогих химических веществ – и денег фермеров. Машина учится, совершенствуя навыки распознавания растений с каждым новым встреченным сорняком.

Двойной рост $675 млн инвестиций, по данным CB Insights, привлекли агротехнологические стартапы с начала года – это вдвое больше, чем за весь 2016 год ($332 млн)

По мнению Джона Стоуна, старшего вице-президента группы разработки интеллектуальных решений John Deere, технология машинного обучения может оказать на агросектор такое же действие, как в свое время появление тракторов с механическим приводом, а затем – машин, управляемых по GPS. «Есть возможность применять машинное обучение для уборочных машин или сеялок, чтобы они могли оценивать окружающие условия в режиме реального времени и лучше работать в поле», – уверен он.

Blue River – не первое приобретение Deere в сфере новых агротехнологий. В 2016 г. компания за $146 млн купила французскую Monosem, специализирующуюся на технологиях точных посевов.

Перевела Надежда Беличенко