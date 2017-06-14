Как фермеры превращаются в управляющих мини-хедж-фондами

Трактор с WiFi и торговым экраном, спутниковые снимки полей, посты в Twitter и погодные карты позволяют им конкурировать с крупными сельхозтрейдерами

Фермер в кабине трактора сегодня больше похож на трейдера с Уолл-стрит, тем более что трактор сам выполняет поставленную задачу Daniel Acker / Bloomberg

Сельскохозяйственный сектор традиционно был достаточно закрытым рынком. Поэтому крупные международные компании, торгующие зерновыми и прочими культурами, имели преимущество, так как располагали информацией, которую сложно было найти и собрать многочисленным мелким участникам рынка. Но ситуация быстро меняется: фермеры сообщают новости о посадках и урожае в Twitter, в интернете можно следить за погодой по специальным картам и смотреть спутниковые фотографии полей, отслеживать данные о транспортировке сельхозпродукции и даже торговать зерновыми на онлайн-площадках. Аналитики уже рассуждают о том, не приведет ли это к структурному снижению прибылей торговых подразделений крупнейших агропромышленных компаний. «Возможностей для информационного арбитража становится меньше, а он был ключевым преимуществом» «компаний ABCD» – Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus, говорит Алекс Кин, бывший трейдер Cargill, сейчас управляющий инвестфондом Pathway Agriculture.

Если фермер видел, что его соседи активно засеивают поля кукурузой, а погода стоит хорошая, он мог попытаться продать свой урожай до того, как цены снизятся. Сельскохозяйственные трейдеры мультиплицируют подобный подход, используя глобальную сеть складов и портовых менеджеров, собственных метеорологов и агрономов, способных быстро обмениваться информацией. Собственный телетайп Cargill, использовавшийся большую часть ХХ в., был, по утверждению компании, «одним из ее самых сильных конкурентных преимуществ».