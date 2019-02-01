Evraz сократил производство стали до минимального за 13 лет уровня

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Запуск нового доменного цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

В 2018 г. Evraz Романа Абрамовича и партнеров произвел 13 млн т стали, что на 7,3% меньше, чем годом ранее, сообщила компания. Она это объясняет продажей Днепропетровского метзавода (производство – около 1 млн т) в марте 2018 г., капитальным ремонтом доменной печи на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК) и запуском домны на Нижнетагильском предприятии компании только в марте прошлого года. Это минимальный уровень с 2005 г. (12,6 млн т). Снижение выплавки привело к сокращению продаж в прошлом году на 6% до 12,2 млн т.

Снижение показателей компании обусловлено продажей украинского актива и падением операционных результатов российского дивизиона. В России производство стали упало на 3,5% до 10,97 млн т. Продажи стальной продукции на внутренний рынок компания не раскрывает. Отгрузки стальных полуфабрикатов на рынки России, Украины, Казахстана и Европы снизились на 18% до 4,7 млн т, продажи готовой стальной продукции (плоский прокат, железнодорожная и строительная продукция) сохранились на уровне прошлого года – 5,4 млн т.