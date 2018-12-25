Evraz и ВЭБ могут создать совместное предприятие на базе «Сибуглемета»

Эта сделка еще больше упрочит Evraz на рынке коксующегося угля

Статья опубликована в № 4724 от 25.12.2018 под заголовком: Угольный альянс Evraz и ВЭБа

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«Сибуглемет» зарегистрирован в Москве, добывающие активы расположены в Кемеровской области Сергей Березин / РИА Новости

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Evraz рассматривают возможность создания совместного предприятия, рассказал источник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов Evraz, человек, знакомый с топ-менеджером Evraz, и источник, близкий к одному из контрагентов компании.

ВЭБ готов передать в СП «Сибуглемет». Что передаст Evraz – не известно. Один из собеседников говорит, что Evraz внесет в СП «Южкузбассуголь», «Распадскую» и «Межегейуголь» (подтвердить это «Ведомостям» не удалось). По его данным, доля банка в СП составит 25%, Evraz – 75%. Сделку, по словам знакомого топ-менеджера Evraz, планируется закрыть в 2019 г.