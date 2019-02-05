Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: В Россию за медициной

Все больше иностранцев приезжает в Россию за медицинскими услугами

Крупнейшие российские частные клиники уже создают отдельные службы по работе с новыми клиентами
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«Дочка» АФК «Система», одна из крупнейших частных сетей медицинских клиник – «Медси», создала отдельное подразделение по сопровождению пациентов-иностранцев. Об этом рассказала «Ведомостям» директор по коммерческой деятельности и маркетингу группы Алла Канунникова. Сотрудники этого направления сопровождают клиентов на всех этапах, осуществляя визовую поддержку, трансфер, гостиницу и даже переводчиков.

«Мы давно заметили рост интереса к российской медицине со стороны жителей дальнего зарубежья и стран СНГ», – объясняет Канунникова. За 2018 г. их число выросло на 40%. Ежегодно у клиник группы свыше 8 млн обращений, правда, из них от иностранцев – не более 5%, но тенденция впечатляет, уточнил представитель «Медси».

Больше всего медицинских туристов приезжает из Китая. Прежде всего их интересуют ортопедия и экстракорпоральное оплодотворение, продолжает Канунникова. Также есть пациенты из Германии, Болгарии и стран СНГ. Топ-менеджер одной из частных клиник Москвы подтверждает: «Едут в основном китайцы, благодаря им наши доходы растут, поскольку российские пациенты менее платежеспособны и конкуренция за них выше». Согласно данным пограничной службы ФСБ, за девять месяцев 2018 г. каждый третий приехавший в Россию иностранный турист из стран дальнего зарубежья был из Китая.

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Комментарии
Korsikanec
03:01 05.02.2019
Израиль получает 100 миллионов долларов от медицинского туризма?!? Что за бред собачий?!? Больше на порядок, как минимум. В одной только "Ассуте" слышна только русская речь. О чем вы?! Израиль миллиарды получает. 100 миллионов долларов там только одна клиника какая-нибудь приличная получает - и только от российских клиентов.
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