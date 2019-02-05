Все больше иностранцев приезжает в Россию за медицинскими услугами
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«Дочка» АФК «Система», одна из крупнейших частных сетей медицинских клиник – «Медси», создала отдельное подразделение по сопровождению пациентов-иностранцев. Об этом рассказала «Ведомостям» директор по коммерческой деятельности и маркетингу группы Алла Канунникова. Сотрудники этого направления сопровождают клиентов на всех этапах, осуществляя визовую поддержку, трансфер, гостиницу и даже переводчиков.
«Мы давно заметили рост интереса к российской медицине со стороны жителей дальнего зарубежья и стран СНГ», – объясняет Канунникова. За 2018 г. их число выросло на 40%. Ежегодно у клиник группы свыше 8 млн обращений, правда, из них от иностранцев – не более 5%, но тенденция впечатляет, уточнил представитель «Медси».
Больше всего медицинских туристов приезжает из Китая. Прежде всего их интересуют ортопедия и экстракорпоральное оплодотворение, продолжает Канунникова. Также есть пациенты из Германии, Болгарии и стран СНГ. Топ-менеджер одной из частных клиник Москвы подтверждает: «Едут в основном китайцы, благодаря им наши доходы растут, поскольку российские пациенты менее платежеспособны и конкуренция за них выше». Согласно данным пограничной службы ФСБ, за девять месяцев 2018 г. каждый третий приехавший в Россию иностранный турист из стран дальнего зарубежья был из Китая.
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