Чемпионат мира по футболу в России обеспечил больший рост ВВП, чем предполагалось
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За пять лет (2013–2018 гг.) подготовка и проведение чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) обеспечили дополнительные 952 млрд руб. к ВВП России, что сейчас эквивалентно примерно 1% ВВП. Об этом говорится в финальном отчете оргкомитета «Россия-2018».
Эффект оказался на 10% больше, чем планировалось: согласно апрельскому прогнозу оргкомитета, ЧМ-2018 должен был обеспечить дополнительно 867 млрд руб. Представитель оргкомитета отказался дополнительно комментировать цифры.
В основном на ВВП повлияли инвестиции в инфраструктуру, необходимую для проведения турнира, и операционные расходы на его организацию, сказано в отчете: это около 751 млрд руб., или 79% от всей суммы. 265 млрд руб. было направлено на строительство спортивной инфраструктуры, 228 млрд руб. – транспортной, 74 млрд руб. – жилищной и медицинской, а также систем энергоснабжения. Операционные расходы составили 121 млрд руб. (траты на фестивали болельщиков, благоустройство территорий у стадионов, совершенствование систем безопасности и видеонаблюдения и др.).
Предполагалось, что в 2018 г. именно туризм пополнит ВВП. Рост туристического потока обеспечил дополнительно 201 млрд руб., что в полтора раза больше апрельского прогноза. В 2018 г. влияние туризма сказалось сильнее, чем влияние инвестиций и операционных расходов, говорится в отчете оргкомитета. Представитель Ростуризма не ответил на запрос «Ведомостей».
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