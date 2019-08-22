«Еврохим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора Дмитрия Стрежнева

Для сделки компания была оценена почти в $8 млрд

Статья опубликована в № 4882 от 22.08.2019 под заголовком: «Еврохим» оценен в $8 млрд

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«Еврохим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора EuroChem Group

Один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений – «Еврохим» выкупил 10% своих акций у кипрской Midstream Group Limited, принадлежащей бывшему генеральному директору «Еврохима» Дмитрию Стрежневу. Сумма сделки составила $785 млн, сообщила компания. Как пояснил представитель «Еврохима», компания сохранит у себя выкупленные у Стрежнева акции. Это создаст дополнительный источник ликвидности. Хотя планов по продаже этой доли пока нет, добавил собеседник «Ведомостей».

Основной акционер «Еврохима» – Андрей Мельниченко. Через кипрскую AIM Capital SE он контролирует 90% группы. «Еврохим» производит азотные, фосфорные и калийные удобрения. Всего на долю «Еврохима» пришлось 17% российского производства минеральных удобрений в 2018 г. – 8,1 млн т. Компания является крупнейшим производителем азотных удобрений России – 26,1%. Консолидированная выручка за 2018 г. составила $5,6 млрд, EBITDA – $1,52 млрд.