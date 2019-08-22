Статья опубликована в № 4882 от 22.08.2019 под заголовком: «России» не на что садиться

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«Пулково» может перестать принимать рейсы базирующейся в нем авиакомпании «Россия» Андрей Гордеев / Ведомости

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге может перестать принимать рейсы авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлота») из-за авансового долга, хотя «Пулково» – ее базовый аэропорт. Еще 8 августа «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор «Пулково», крупнейшие акционеры – ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority) письменно уведомили об этом перевозчика, сообщил 21 августа представитель «России».

Еще 2 августа ВВСС сообщила авиакомпании, что у нее образовалось 123 млн руб. просроченной задолженности, продолжил он, хотя в июле ни о какой задолженности речи не было. Долг возник потому, объясняет представитель «России», что аэропорт в одностороннем порядке потребовал предоплаты. «Россия» – крупнейший партнер ВВСС: 29,6% пассажиров «Пулково». «Авиакомпания не допускала просрочек платежей и выполняла все условия договора», – уверяет представитель «России».