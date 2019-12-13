«М.видео» отдаст часть площадей под кофейни Cofix
Кофейни Cofix откроются внутри нескольких магазинов «М.видео». Об этом «Ведомостям» рассказала представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. Первое кафе в «М.видео» открылось в магазине около метро «Алексеевская». Второй Cofix появится в «М.Видео» на севере Москвы, где именно, Андреева не уточнила. Пока, по ее словам, это пилотный проект, и в зависимости от результатов кофейни могут появиться в других магазинах в Москве, Московской области и регионах.
В отличие от городских кафе, в Cofix в «М.Видео» сокращенное меню – сэндвичи, салаты и завтраки, рассказала директор по недвижимости сети кофеен Елена Карамышева. Средний чек у Cofix в «М.Видео» – 111,6 руб., а во всей остальной сети, по данным на ноябрь 2019 г., – 134,1 руб., говорит Карамышева. На открытие кофейни площадью 6 кв. м, по данным Cofix, требуется 1,5 млн руб.