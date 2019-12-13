«М.видео» отдаст часть площадей под кофейни Cofix

Кофейни Cofix откроются внутри нескольких магазинов «М.видео». Об этом «Ведомостям» рассказала представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. Первое кафе в «М.видео» открылось в магазине около метро «Алексеевская». Второй Cofix появится в «М.Видео» на севере Москвы, где именно, Андреева не уточнила. Пока, по ее словам, это пилотный проект, и в зависимости от результатов кофейни могут появиться в других магазинах в Москве, Московской области и регионах.