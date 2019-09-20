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«Правда кофе» и Cofix запустят кофейни в формате фудтраков

Сети «Правда кофе» и Cofix планируют открывать кофейни в формате фудтраков. Об этом рассказали «Коммерсанту» представители компаний.

Представитель первой рассказал, что к летнему сезону 2020 г. сеть, в частности с помощью франчайзи, планирует закупить около 17 фургонов, которые будут работать в городских парка и на территории бизнес-центров. Cofix собирается провести эксперимент — запустить пять мобильных кофеен, после чего развивать направление по франшизе.

Одна из причина, по которой «Правда кофе» решила открыть фудтраки, — проблема с локациями для новых заведений, отметил ее представитель. По его словам, большинство доступных площадок с высоким трафиком уже заняты, а за хорошие объекты идет ожесточенная борьба. Владельцы помещений завышают цену аренды и ведут ротацию арендаторов, говорит он.

«Правде кофе» планирует продавать свои фудтраки по франшизе по цене от 2,5 млн руб. Cofix раскрывать объем инвестиций не стала.

«Правда кофе» основана Филиппом Лейтесом. По состоянию на апрель 2019 г. у нее было примерно 70 кофеен в Москве, Петербурге и Краснодаре, включая работающие по франшизе. По собственным данным, общая выручка компании в 2018 г. составляла 755 млн руб.

Cofix основал в 2013 г. израильских предприниматель Ави Кац. Концепция сети — кофе, десерты, закуски и выпечка по фиксированным ценам. В России проект развивает компания «Урбан кофикс раша» — это совместное предприятие структуры израильской Cofix Group и фирмы «Управление проектами», принадлежащей британскому предпринимателю Сатешу Мелвани и владельцам девелопера ADG Group братьям Михаилу и Григорию Печерским. На конец 2018 г. у сети было 100 кофеен в России, в том числе по франшизе. Компания планировала, что в 2019 г. в стране у нее будет уже более 250 точек.