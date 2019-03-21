Рост продаж «М-Видео – Эльдорадо» замедлится в два раза в 2019 году

Рост продаж бытовой техники и электроники в России может оказаться более сдержанным по сравнению с 2018 г. Андрей Любимов / ТАСС

Группа «М. Видео – Эльдорадо» представила прогноз своего развития в 2019 г. Выручка группы составит 380 млрд руб., говорится в презентации компании, следовательно, выручка вырастет на 7,65% в сравнению с 2018 г. Данные для сравнения учитывают финансовые результаты «Эльдорадо» за весь 2018 г., а не с весны, когда этот ритейлер вошел в группу. За 2018 г. показатель выручки у группы увеличился на 15,7%.

Рост продаж бытовой техники и электроники в России в 2019 г. может оказаться более сдержанным, чем в 2018 г., предполагает представитель ритейлера Валерия Андреева – и приводит консервативный прогноз, что в 2019 г. продажи на рынке увеличатся всего на 5%: «Чередование периодов роста и спада естественно, его можно проследить практически на любом рынке». В 2018 г., говорит Андреева, многие потребители сменили свою бытовую технику, купленную 4-5 лет назад, накануне ослабления рубля в 2014 г. – таков стандартный цикл обновления для большинства сегментов техники.

Группа «М. Видео – Эльдорадо» видит несколько источников роста, продолжает Андреева: дополнительный эффект от новых магазинов, открытых в конце 2018 г., в том числе, на месте бывших Media Markt, дальнейшее развитие розницы, рост онлайн-продаж и дальнейшая цифровизация бизнеса.

21 марта крупнейший продавец электроники и техники в России, «М. Видео – Эльдорадо», раскрыл данные МСФО за прошлый год. Чистая прибыль выросла за год на 20,3% и достигла 8,37 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 76% и составил 20,75 млрд руб., рентабельность по этому показателю поднялась до 6,5% – против 6% в 2017 г. Результаты даны уже с учетом купленной в апреле 2018 г. торговой сети «Эльдорадо».

Значительный рост всех ключевых бизнес-показателей подтверждает, что «М. Видео» успешно консолидировала «Эльдорадо» и всего за несколько месяцев создала эффективно управляемый бизнес с годовым оборотом более 420 млрд руб., входящий в десятку крупнейших ритейлеров бытовой электроники в мире», – цитирует компания в сообщении президента «М. Видео – Эльдорадо» Александра Тынкована.

Покупка «Эльдорадо» увеличила прибыль группы за год более чем на 3 млрд руб., по данным отчетности по МСФО. Во втором полугодии 2018 г. группа приобрела российский бизнес немецкого продавца техники и электроники Media Markt, что принесло убыток за год в размере 1,24 млрд. Выручка группы, благодаря покупке «Эльдорадо» и Media Markt, выросла на 86,2 млрд руб. и 0 руб. соответственно, сказано в документе.

Группа «М. Видео – Эльдорадо» контролируется семьей бизнесмена Михаила Гуцериева. На начало 2019 г. 38,6% группы было у кипрской «Мианелло лимитед», ее основной владелец – сын Михаила Гуцериева Саид, по данным отчетности ритейлера. Еще 15% группы – у немецкого владельца сетей Media Markt – Saturn.