В России заработала первая в мире плавучая атомная станция

Строительство станции высокой мощности означает, что в этом районе невозможно будет развивать ветровую и солнечную генерацию ‒ более дешевую и безопасную, считает Чупров: «Через 12 лет нужна будет перезагрузка энергоблока, и его потянут обратно в Мурманск на перезарядку, перегрузку ядерного топлива. Остается проблема утилизации ядерных отходов. И вопрос, кто будет замещать эту мощность на период перезагрузки. Это может быть дизельная генерация или еще одна плавучая станция, которая будет заменять первую. В таком случае понадобится еще одна мощная береговая инфраструктура для установки станции, и, как минимум, одна рота военных, которые будут охранять эту станцию». На время перезарядки «Академика Ломоносова» снабжать Певек энергией будет либо другой плавучий энергоблоком, либо резервные мощности, сказал представитель «Росэнергоатома»: «Времени для сооружения и того и другого достаточно».