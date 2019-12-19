В России заработала первая в мире плавучая атомная станция
В четверг в Чукотском автономного округе в городе Певеке выдала в сеть первую электроэнергию плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). Она состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», который строили более 10 лет. С запуском станции в городе зажглась новогодняя елка, сообщил «Росэнергоатом».
Электрическая мощность станции ‒ 70 МВт, тепловая мощность ‒ 50 Гкал/ч. Этого достаточно для обеспечения энергией города с населением около 100 000 человек. Станция будет обеспечивать энергией Чукотский автономный округ и в будущем должна заменить технологически устаревшую Билибинскую АЭС (мощность – 48 МВт, введена в 1974 г.) и угольную Чаунскую ТЭЦ. Для запуска станции были построены новые объекты береговой сети, обеспечивающие связь станции с высоковольтными сетями Чукотского автономного округа. В 2020 г. станцию должны подключить к тепловым сетям Певека.
Станция создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чукотки и станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в программе развития Северного морского пути, считают в «Росэнергоатоме». Основная задача текущего года успешно выполнена, сказал генеральный директор компании Андрей Петров (его слова передала пресс-служба): «Задача на следующий 2020 год ‒ выполнить сдачу ПАТЭС в промышленную эксплуатацию».
Строительство «Академика Ломоносова» началось на Балтийском заводе в 2008 г. Он состоит из двух судовых реакторов КЛТ-40С, которые используются на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». В 2010 г. энергоблок был спущен на воду. Летом 2016 г. на нем начались швартовые испытания, а в декабре 2018 г. была запущена первая реакторная установка.
В 2016 г. глава дирекции «Росэнергоатома» Сергей Завьялов оценивал стоимость строительства плавучей станции примерно в 30 млрд руб., из них более 7 млрд предназначались на береговые сооружения – электрическую подстанцию, которая принимает и передает электроэнергию, а также на электрический кабель от станции. Так как энергетика Чукотки субсидируется, стоимость энергии для конечных потребителей не поменяется, считает директор Фонда развития энергетики Сергей Пикин.
«Академик Ломоносов» ‒ первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция со времен MH-1A Sturgis (американский военный реактор, который снабжал Панамский канал энергией с 1968 по 1975 г.). «Академик Ломоносов» стал и самой северной в мире атомной станцией, отняв этот статус у Билибинской АЭС.
В конце 2015 г. «Росатом» заявлял о планах построить не менее семи плавучих атомных станций. Госкорпорация уже работает над вторым поколением плавучих атомных станций, сообщили в «Росэнергоатоме». Она планирует оптимизировать плавучий энергоблок, сделав его меньше и мощнее. Предполагается, что он будет оснащен двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт. «Росатом» планирует экспортировать технологию и ведет переговоры с потенциальными покупателями из Латинской Америки, Африки и Азии, сообщала ранее FT.
После того как в августе этого года во время испытаний реактивного двигателя случился взрыв на военном полигоне под Архангельском (в результате которого погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги), возобновилась дискуссия о безопасности атомных электростанций и их воздействии на окружающую среду. Установка в Певеке атомной электростанции ‒ это стратегическая ошибка, считает руководитель энергетической программы «Гринпис Россия» Владимир Чупров. Он отмечает, что атомная энергетика связана с рисками радиационных аварий, в случае которых будет утрачен источник энергии и придется потратить огромные деньги на устранение последствий аварии.
Станция безопасна, уверены в «Росэнергоатоме». Она разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам, передает пресс-служба компании. Руководитель дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций «Росэнергоатома» Виталий Трутнев сказал, что безопасность была главным приоритетом при сооружении ПАТЭС, поэтому набор мощности реакторной установки происходил поэтапно, с проведением необходимых испытаний оборудования станции для ее дальнейшей безопасной эксплуатации.
Строительство станции высокой мощности означает, что в этом районе невозможно будет развивать ветровую и солнечную генерацию ‒ более дешевую и безопасную, считает Чупров: «Через 12 лет нужна будет перезагрузка энергоблока, и его потянут обратно в Мурманск на перезарядку, перегрузку ядерного топлива. Остается проблема утилизации ядерных отходов. И вопрос, кто будет замещать эту мощность на период перезагрузки. Это может быть дизельная генерация или еще одна плавучая станция, которая будет заменять первую. В таком случае понадобится еще одна мощная береговая инфраструктура для установки станции, и, как минимум, одна рота военных, которые будут охранять эту станцию». На время перезарядки «Академика Ломоносова» снабжать Певек энергией будет либо другой плавучий энергоблоком, либо резервные мощности, сказал представитель «Росэнергоатома»: «Времени для сооружения и того и другого достаточно».