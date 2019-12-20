«Дикси» первой из крупнейших сетей выведет свой бренд на Дальний Восток
Один из крупнейших российских ритейлеров – группа «Дикси» нашла партнера для развития на Дальнем Востоке. Франшизу от «Дикси» «Первым делом» будет развивать региональный ритейлер «Фреш 25», говорится в сообщении компаний.
«Фреш 25» – дальневосточная компания, которая управляет одноименными супермаркетами, а также магазинами «Радиус». По договоренности с «Дикси», она получит право использовать бренд «Первым делом», доступ к торговым технологиями «Дикси» и возможность заказывать товары из ее ассортимента для дальнейшей продажи, сказано в сообщении.
«Дикси» стала первым продовольственным ритейлером из топ-10, чей бренд появится в Дальневосточном федеральном округе, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
До сих пор самые восточные магазины «Дикси» были на Урале, уточнил «Ведомостям» вице-президент группы Александр Бродягин.
«Дикси» запустила франшизу «Первым делом» в ноябре 2019 г. Эта торговая марка принадлежит «Дикси», которая использует ее с 2014 г. для самых дешевых товаров. Этот бренд «Дикси» предлагает для владельцев магазинов у дома, им «Дикси» поставляет основной ассортимент (3600–7000 наименований товаров), кроме овощей, фруктов и выпечки. Франшиза, по замыслу «Дикси», должна помочь несетевой рознице бороться и с конкурентами – сетевыми ритейлерами, и с ростом затрат на дистрибуцию, сообщал ритейлер в презентации.
Похожий проект франшизы для более мелких торговцев есть у немецкой Metro – она позволяет открывать магазины у дома «Фасоль». По словам представителя Metro, интерес к ее франшизе на Дальнем Востоке есть, но конкретных планов по открытию на данный момент нет. Всего под этим брендом работает 1534 магазина в России в 51 регионе, самый восточный – в Иркутске.
Рынок продовольственной розницы Дальнего Востока менее конкурентный, чем в европейской части страны, крупнейший игрок – местная компания «Невада», говорит Бурмистров. «Фреш 25» – один из крупнейших дальневосточных ритейлеров, его оборот за 2018 г. – около 18 млрд руб., по данным Infoline.
На начало 2019 г. в «Фреш 25» было 65 точек, в течение года ритейлер оптимизировал сеть, закрыл несколько супермаркетов и перевел во франчайзинг 7 магазинов у дома, перечисляет Бурмистров. «В конкретно этой франшизе дальневосточная компания, вероятно, рассчитывает на опыт аффилированного с «Дикси» крупнейшего дистрибутора «Мегаполис» для повышения эффективности закупок и логистики», – рассуждает эксперт.
«Симбиоз двух сетей – федеральной и местной – позволит сохранить рабочие места и улучшить ценовое предложение для покупателей, что благоприятно скажется на развитии экономики региона в целом», – заявил учредитель Павел Тушановский, «Фреш 25». Всего за 2020 г. в Приморье планируется открыть 100 торговых точек под вывеской «Первым делом», сообщил «Ведомостям» Тушанский.
Первые 25 магазинов в Приморье под вывеской «Радиус – Первым делом», по словам Бродягина, могут открыться в конце 2019 – начале 2020 г. При этом товары из ассортимента «Дикси», которые будет закупать партнер, он будет забирать со складов в Москве, а позднее, возможно, на Урале и самостоятельно везти в Приморье, добавляет Бродягин.
Логистика через Москву лишь на первый взгляд кажется нецелесообразной, отмечает Бурмистров: на самом деле крупные партии контейнерных грузов из Китая, поступающие во Владивосток, затем следуют в Москву, откуда более мелкие партии затем развозятся по стране, в том числе обратно в Приморье. Говорить, что доставка из распредцентра «Дикси» будет долгой и негативно отразится на цене товара, неточно, соглашается Тушанский: «Основные производители расположены в европейской части России, следовательно, на Дальний Восток они имеют аналогичное «плечо» поставки при любой схеме работы».
Идея развития франшизы на территории Приморья была уже давно, рассказал Тушанский: «Получив возможность заручиться поддержкой партнера такого высокого уровня, мы поняли, что готовы к реализации проекта». При этом, по словам предпринимателя, участие в проекте предполагает «и тесное сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и представителями малого бизнеса». Представитель «Дикси» уточнил, что его партнёр сможет предлагать локальную франшизу «Первым делом» в своем регионе другим участникам рынка.