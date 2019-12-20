«Дикси» первой из крупнейших сетей выведет свой бренд на Дальний Восток

Логистика через Москву лишь на первый взгляд кажется нецелесообразной, отмечает Бурмистров: на самом деле крупные партии контейнерных грузов из Китая, поступающие во Владивосток, затем следуют в Москву, откуда более мелкие партии затем развозятся по стране, в том числе обратно в Приморье. Говорить, что доставка из распредцентра «Дикси» будет долгой и негативно отразится на цене товара, неточно, соглашается Тушанский: «Основные производители расположены в европейской части России, следовательно, на Дальний Восток они имеют аналогичное «плечо» поставки при любой схеме работы».