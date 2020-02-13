Крупнейший аэропорт страны станет полностью частным
Акционеры «Шереметьево» решили выкупить у государства оставшиеся 30%
Росимущество получило заявку от ООО «Шереметьево холдинг» на исполнение опциона по выкупу госпакета АО «Международный аэропорт «Шереметьево», рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. «Шереметьево холдинг» является контролирующим акционером «Шереметьево» (66,1% акций), Росимуществу принадлежит 30,46% этого аэропорта, крупнейшего в России. В 2019 г. «Шереметьево» обслужило 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.
«Шереметьево холдинг» принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в последней 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга.
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