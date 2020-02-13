Крупнейший аэропорт страны станет полностью частным

Росимущество получило заявку от ООО «Шереметьево холдинг» на исполнение опциона по выкупу госпакета АО «Международный аэропорт «Шереметьево», рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. «Шереметьево холдинг» является контролирующим акционером «Шереметьево» (66,1% акций), Росимуществу принадлежит 30,46% этого аэропорта, крупнейшего в России. В 2019 г. «Шереметьево» обслужило 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.