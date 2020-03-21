Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель к концу года
Стоимость нефти может подняться до $50-60 за баррель уже к концу текущего года в случае сокращения добычи сланцевой нефти, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Ряд компаний, связанных со сланцевой добычей, уже прекращают свою работу. И это приведет к какой-то новой балансировке [рынка]», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». Сечин напомнил о планах США инвестировать в поддержание экономики $1,5 трлн. Однако это, по его мнению, не поможет отрасли, поскольку инвесторы в дальнейшем не будут доверять росту сланцевой добычи.
Цены на нефть стали снижаться в январе 2020 г. в связи с началом эпидемии коронавируса и последовавшим за ней падением спроса на топливо. Падение усилилось после провала переговоров России и ОПЕК 6 марта и развала сделки ОПЕК+. С начала года нефть марки Brent подешевела уже примерно на 60%, 18 марта ее стоимость опускалась ниже $25 за баррель. К закрытию торгов в пятницу, 20 марта, Brent стоила около $27 за баррель.
Рынок нефти переживает кризис, но ситуация не драматичная, считает Сечин. Влияние на рынок, по его мнению, оказывают как экономические, так и политические факторы: например, предстоящие выборы в США и возможная смена руководства в Саудовской Аравии, а также коронавирус, из-за которого сокращается работа наземного и воздушного транспорта, изолируются целые регионы мира.
«Коронавирус — действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но здесь также не надо драматизировать, — заявил Сечин. — Китай, как мы видим, уже практически справился с эпидемией, и там идет очень позитивная динамика по выздоровлению, по снижению новых заражений. Как мне кажется, средство борьбы [с вирусом] уже найдено, и это, действительно, изоляция».
Сделка ОПЕК+ «вносила свою лепту в балансировку рынка через сокращение добычи», признал Сечин. Но в то время, когда страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, сокращали добычу, США наращивали производство сланцевой нефти и ее экспорт в Европу, Восточную Азию и Китай, продолжил он. Также добыча росла в Бразилии, Норвегии, Мексике и ряде других стран, добавил глава «Роснефти»: «Есть ли смысл в дальнейшем сокращении, если другие производители будут наращивать?».
«Совокупность этих воздействий на рынок и отсутствие понятной информации о графике снижения воздействия коронавируса приводит к волатильности, которую мы переживаем. Она подогревается высказываниями политических лидеров: кто-то будет наращивать сокращения, кто-то будет увеличивать добычу», — пояснил Сечин.
Сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти, прекращает действовать 1 апреля. После этого Россия может нарастить добычу на 250 000 — 300 000 баррелей в сутки, а в перспективе — на 500 000 баррелей, говорил министр энергетики Александр Новак. Саудовская Аравия планирует увеличить добычу с 9,7 млн баррелей в сутки до 12,3 млн и удерживать этот уровень в ближайшие месяцы. Также страна предложила своим покупателям скидку на нефть в $6-8 баррелей от мировой цены.
По словам Сечина, операционные затраты на добычу российской нефти сопоставимы с саудовскими — $3,1 на баррель против $2,8. «При этом мы не демпингуем в отличие от них, поэтому наша эффективность может быть даже и выше», — отметил он. Для России ситуация на рынке пока не представляет большой проблемы, поскольку у российских нефтяных компаний одна из самых больших ресурсных баз в мире, считает Сечин: «Роснефть» даже в условиях отказа от новых проектов по геологоразведке может добывать около 22 лет, не снижая объема добычи. «Мы, естественно, будем восполнять ресурсную базу, но тем не менее, это огромный потенциал, который не зависит от состояния рынка», — добавил он.
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун 19 марта сказал в интервью РБК, что даже российские госкомпании, выступавшие за выход из сделки ОПЕК+, «не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25». Такую стоимость Федун назвал катастрофической.
Цена Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой в среднесрочной перспективе, прокомментировал заявление Федуна представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент Владимир Путин и правительство ранее неоднократно заявляли, что у России на несколько лет имеется «солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств». По словам Пескова, «бывали времена, когда цена была еще ниже». Он также опроверг сообщения о ведении ценовой войны с Саудовской Аравией. Каждая страна выстраивает свою политику на нефтяном рынке в зависимости от своих бюджетных параметров, сказал Песков.