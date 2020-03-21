Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель к концу года

По словам Сечина, операционные затраты на добычу российской нефти сопоставимы с саудовскими — $3,1 на баррель против $2,8. «При этом мы не демпингуем в отличие от них, поэтому наша эффективность может быть даже и выше», — отметил он. Для России ситуация на рынке пока не представляет большой проблемы, поскольку у российских нефтяных компаний одна из самых больших ресурсных баз в мире, считает Сечин: «Роснефть» даже в условиях отказа от новых проектов по геологоразведке может добывать около 22 лет, не снижая объема добычи. «Мы, естественно, будем восполнять ресурсную базу, но тем не менее, это огромный потенциал, который не зависит от состояния рынка», — добавил он.