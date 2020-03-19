Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

По прогнозам Goldman Sachs, в 2020 г. из-за эпидемии коронавируса мировой спрос на нефть упадет на рекордные 1,1 млн баррелей в день. Цена нефти марки Brent во II квартале 2020 г. может упасть до $20 долларов за баррель, в III и IV кварталах цены поднимутся до $30 и $40 за баррель. Восстановиться до $60 за баррель цена Brent сможет только к концу 2021 г., считают в Goldman Sachs.