«Кухня на районе» начинает готовить блюда закрывшихся ресторанов

Проблемы у общепита начались в середине марта, когда из-за пандемии коронавируса россияне начали в разы меньше посещать общественные места. Обороты кафе и ресторанов упали на 30–90%, по данным Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО). Ситуация еще ухудшилась после введения в Москве и других городах России строгого режима самоизоляции с 30 марта по 30 апреля – все точки общепита в этот период должны быть закрыты и работать только навынос. Правительство уже приняло ряд мер по поддержанию малого и среднего бизнеса, оказавшегося в сложной ситуации из-за COVID-19.