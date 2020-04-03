«Кухня на районе» начинает готовить блюда закрывшихся ресторанов
Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» 5 апреля предложит пользователям новое меню, где будут представлены блюда по рецептам закрывшихся из-за коронавируса ресторанов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
Сейчас с сервисом сотрудничает девять ресторанов: «Лепим и варим», «Дом культур», Dizengof99 и др. Все они будут получать 10% от продаж блюд, приготовленных по их рецептам. Планов сотрудничества с другими заведениями общественного питания представитель «Кухни на районе» не раскрыл, сказав, что все нынешние партнеры – рестораны, с которыми у компании «уже был контакт».
Обновленное меню будет доступно пользователям «Кухни на районе» в разделе «Фудмаркет». У каждого ресторана будет своя отдельная вкладка с несколькими блюдами. Их заказ будет доступен в более чем 30 районах Москвы, где работает сервис, говорит его представитель. По его словам, цены на часть позиций не будут отличаться от ресторанных.
Все блюда готовят повары «Кухни на районе». В зависимости от состава конкретного блюда и способа его приготовления часть продуктов сервис закупает самостоятельно, а часть поставляют сотрудничающие с ним рестораны. Например, «Лепим и варим» поставляет пельмени собственного приготовления, которые сотрудники «Кухни на районе» варят сами, говорит ее представитель. По его словам, для расширения меню «Кухне на районе» дополнительные инвестиции не потребовались.
Сотрудничество «Кухни на районе» с ресторанами поможет им выплатить сотрудникам зарплаты или покрыть часть аренды, считает сооснователь сервиса Кирилл Родин. По сути, «Кухня на районе» делится частью выручки со своими партнерами, готовя их блюда, добавляет он.
Из-за введенного в Москве режима самоизоляции выручка кафе и ресторанов упала в 10 раз, говорит совладелец «Дома культур» Петр Рабчевский. Так как правительство не объявило чрезвычайную ситуацию, общепиту в отсутствие клиентов все так же приходится платить аренду за помещение и зарплаты сотрудникам – на ее покрытие и пойдут вырученные от сотрудничества с «Кухней на районе» средства. Главное в таких условиях – сохранить команду, подчеркивает Рабчевский.
Партнерство с «Кухней на районе» позволит Dizengof99 расширить аудиторию благодаря клиентам сервиса: люди увидят в приложении название ресторана и пойдут на его сайт, где представлено намного больше блюд, рассчитывает совладелец Dizengof99 Евгений Цюпко. По его словам, ресторан давно сотрудничает с сервисами доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а с выходных 28–29 марта, когда был объявлен режим самоизоляции, доставляет заказы и собственными курьерами, один из которых – сам совладелец.
Проблемы у общепита начались в середине марта, когда из-за пандемии коронавируса россияне начали в разы меньше посещать общественные места. Обороты кафе и ресторанов упали на 30–90%, по данным Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО). Ситуация еще ухудшилась после введения в Москве и других городах России строгого режима самоизоляции с 30 марта по 30 апреля – все точки общепита в этот период должны быть закрыты и работать только навынос. Правительство уже приняло ряд мер по поддержанию малого и среднего бизнеса, оказавшегося в сложной ситуации из-за COVID-19.
О мерах поддержки закрывшегося из-за коронавируса общепита заявляли и другие службы доставки. «Яндекс.Еда» и Delivery Club ввели на своих платформах ускоренную процедуру регистрации новых ресторанов. А крупные онлайн- и офлайн-ритейлеры X5 Retail Group, «Магнит», Wildberries предложили временно трудоустроить лишившихся работы сотрудников ресторанов.