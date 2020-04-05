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США ищут способы помочь авиакомпаниям

Но те готовы отказаться от государственной помощи, несмотря на кризис в отрасли
Алексей Невельский
Carlos Barrira / Reuters

Министерство финансов США планирует нанять три инвестбанка, чтобы те помогли правительству определиться с мерами помощи авиакомпаниям и другим представителям авиационной отрасли, переживающим беспрецедентный кризис из-за пандемии коронавируса. Деньги на помощь будут выделены из общего пакета мер на $2 трлн, направленных на стимулирование экономики США.

Ожидается, что минфин воспользуется услугами независимых инвестбанков PJT Partners, Moelis и Perella Weinberg Partners, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Предполагается, что каждый из них будет давать правительству советы, касающиеся одного из трех сегментов отрасли: пассажирских авиакомпаний, грузовых авиаперевозчиков и таких компаний, как Boeing, имеющих критическое значение для национальной безопасности. В отличие от более крупных банков, у них не должно быть конфликтов интересов, поскольку они не выдавали авиакомпаниям кредиты на миллиарды долларов.

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