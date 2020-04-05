США ищут способы помочь авиакомпаниям

Ожидается, что минфин воспользуется услугами независимых инвестбанков PJT Partners, Moelis и Perella Weinberg Partners, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Предполагается, что каждый из них будет давать правительству советы, касающиеся одного из трех сегментов отрасли: пассажирских авиакомпаний, грузовых авиаперевозчиков и таких компаний, как Boeing, имеющих критическое значение для национальной безопасности. В отличие от более крупных банков, у них не должно быть конфликтов интересов, поскольку они не выдавали авиакомпаниям кредиты на миллиарды долларов.