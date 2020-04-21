Минсельхоз составил список системообразующих аграриев

Сильнее всего изменился список рыбодобывающих компаний. Из прежнего перечня там осталась только «Русская рыбопромышленная компания» Глеба Франка. Но при этом добавились два крупнейших добытчика рыбы в России – ГК «Норебо» Виталия Орлова и «Гидрострой», который, по последним доступным данным на середину 2018 г., контролировал бывший член Совета Федерации от Сахалинской области Александр Верховский. Еще одна новая компания – один из крупнейших в России добытчиков минтая, «Океанрыбфлот». Его владельцы – депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок и член Совета Федерации от этого же региона Валерий Пономарев.