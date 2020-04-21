Минсельхоз составил список системообразующих аграриев

Минсельхоз составил список системообразующих аграриевВ него вошли новые агрохолдинги
Минсельхоз опубликовал перечень системообразующих предприятий из 66 компаний. Из них 14 специализируются на растениеводстве, 27 – на животноводстве, 20 производителей продуктов питания и напитков, а также четыре компании по производству рыбы.
В конце марта правительство утроило число системообразующих компаний до 646, но потом решило доработать критерии отбора, и теперь списки составляют отдельно профильные ведомства.
Системообразующим компаниям будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, сообщил в середине апреля президент России Владимир Путин. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ – 6%. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.
Производители продуктов, животноводческие компании, предприятия, занимающиеся растениеводством, для попадания в список должны иметь выручку более 14, 10 и 6 млрд руб. соответственно. Численность персонала на таких предприятиях должна быть не менее 1500 человек. Компании по производству рыбы должны либо иметь выручку не менее 20 млрд руб., либо выручку от 10 млрд руб. при численности персонала не менее 1500 человек.
В обновленный список Минсельхоза вошли новые агрохолдинги. Так, новичками среди растениеводов стали Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК Система Владимира Евтушенкова), группа «Волго-Дон Агроинвест» (она принадлежит семье бывшего топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры). Обе эти компании одни из крупнейших на рынке: в 2019 г. в рейтинге BEFL «Волго-Дон Агроинвест» занимал 6-е место с земельным банком 452 000 га, «Степь» (с учетом СП RZ Agro) – 9-е место с земельным банком в 401 000 га. Правда, недавно «Степь» сообщила об увеличении угодий до 527 000 га.
Среди производителей продуктов питания тоже произошли перемены. Там появился производитель колбас ГК «Царицыно», кондитерских изделий – «Объединенные кондитеры» и др. Но остались в нем и большинство других крупных производителей – Nestle, PepsiCo, Mars, Danone и т. д.
Среди животноводов существенных изменений не произошло: системообразующими Минсельхоз по-прежнему считает крупнейшего производителя говядины и свинины «Мираторг», крупнейшего производителя мяса птицы и одного из лидеров по свинине – ГК «Черкизово», а также крупнейшего производителя индейки – ГК «Дамате» и др.
Сильнее всего изменился список рыбодобывающих компаний. Из прежнего перечня там осталась только «Русская рыбопромышленная компания» Глеба Франка. Но при этом добавились два крупнейших добытчика рыбы в России – ГК «Норебо» Виталия Орлова и «Гидрострой», который, по последним доступным данным на середину 2018 г., контролировал бывший член Совета Федерации от Сахалинской области Александр Верховский. Еще одна новая компания – один из крупнейших в России добытчиков минтая, «Океанрыбфлот». Его владельцы – депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок и член Совета Федерации от этого же региона Валерий Пономарев.
А вот «Находкинская база активного морского рыболовства», основной бенефициар которой Лариса Белоброва, супруга бывшего замминистра регионального развития и экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина, как и производитель атлантического лосося из Мурманской области «Русский лосось» (принадлежит структурам Сбербанка) в новый список не вошли. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев рад изменению списка: в него вошли крупные вертикально интегрированные структуры.
Минсельхоз учел значимость компаний, их вклад в экономику и социальную сферу и др., сказано в его сообщении: но список не окончательный, ведомство намерено его в дальнейшем уточнять.