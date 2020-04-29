Рыбаки попросили Нарусову дать оценку реформе крабового рынка

Рыбаки попросили Нарусову дать оценку реформе крабового рынкаКвоты стоили отрасли более 142 млрд рублей в 2019 году
Три дальневосточные ассоциации рыбохозяйственных предприятий попросили члена Совета Федерации от Республики Тыва Людмилу Нарусову оценить влияние на отрасль крабовых аукционов, которые прошли в 2019 г.
Подписи под письмом поставили президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Мартынов отправку письма сенатору подтвердил. Рябченко от комментариев отказался, а Козлов не ответил на звонки. Нарусова обращение рыбаков получила, сказала она «Ведомостям».
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