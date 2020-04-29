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Рыбаки попросили Нарусову дать оценку реформе крабового рынка

Квоты стоили отрасли более 142 млрд рублей в 2019 году
Екатерина Бурлакова
Алексей Даничев / РИА

Три дальневосточные ассоциации рыбохозяйственных предприятий попросили члена Совета Федерации от Республики Тыва Людмилу Нарусову оценить влияние на отрасль крабовых аукционов, которые прошли в 2019 г. 

Подписи под письмом поставили президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Мартынов отправку письма сенатору подтвердил. Рябченко от комментариев отказался, а Козлов не ответил на звонки. Нарусова обращение рыбаков получила, сказала она «Ведомостям». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных