Рыбаки попросили Нарусову дать оценку реформе крабового рынка

Подписи под письмом поставили президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Мартынов отправку письма сенатору подтвердил. Рябченко от комментариев отказался, а Козлов не ответил на звонки. Нарусова обращение рыбаков получила, сказала она «Ведомостям».