Российские продавцы роскоши предлагают купить часы и украшения онлайн

Российские продавцы роскоши предлагают купить часы и украшения онлайнТеперь Patek Philippe и Chaumet можно приобрести и получить без похода в бутик
Компания Mercury, крупнейший в России дистрибьютор товаров класса люкс, начала онлайн продажу часов и украшений топовых брендов, ранее доступных только в бутиках и универмагах. На сайте Mercury (а также на сайте принадлежащего компании ЦУМа) можно купить изделия Breguet, Chanel, Chopard, F.P.Journe, Girrard-Perregaux, Hublot, Messika, Pasquale Bruni, Patek Philippe, Urwerk и др., а также собственной ювелирной марки Mercury.
Пионеры из Mercury
Первыми в марте этого года в онлайн-продаже появились изделия Mercury – компания отрабатывала схему работы на собственном бренде. Стоимость украшений – от 71 000 руб., через сайт оплачивается вся сумма. Доставка бесплатная, по Москве и Московской области осуществляется в течение 1-3 дней, обещает продавец. Сроки доставки в другие города рассчитываются индивидуально. Доставка осуществляется либо собственной службой Mercury, либо региональными партнерами-подрядчиками. Перед отправкой все изделия проверяются и упаковываются под охраной, и отправляются покупателю со всей необходимой документацией и сертификатами подлинности.
С середины апреля Mercury начала продажу через интернет глобальных часовых и ювелирных брендов. Некоторые из них, например, Patek Philippe и Hublot, впервые официально появлись в онлайн-продаже. На сайтах предлагаются не только массовые модели, но стоимостью не выше 6 млн руб. – это максимальная сумма, которую можно провести через интернет-магазин.
Появление в онлайн-продаже часов топовых швейцарских брендов произошло с благословения самих марок. В частности, Patek Philippe разрешил своим официальным ритейлерам по всему миру продавать свои часы онлайн с 1 апреля. Как говорится в сообщении Patek Philippe, разрешение касается часов, которые есть в наличии на складе, и действует до тех пор, пока бутики и корнеры Patek Philippe закрыты из-за пандемии COVID-19.
Для Mercury развитие онлайн-услуг, быстрой и безопасной доставки – важное направление работы в ближайшем будущем, говорит представитель компании: «Для ювелирно-часового бизнеса в России такая форма работы является новой, но мы видим большие перспективы и возможности. Сейчас с нашими партнерами мы работаем над тем, чтобы украшения и часы ведущих мировых брендов были доступны не только в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге, где есть наши магазины, но и в тех регионах и городах, где не планируется открытие бутиков в ближайшее время».
Преследователи из Bosco
Почти одновременно с Mercury продажу ювелирных украшений начал интернет-магазин Bosco di Сiliegi. Там предлагаются изделия Chaumet, Carrera y Carrera, Pomellato и менее известных брендов в ценовом диапазоне от 3 798 000 руб. за колье Pomellato до моно-серьги марки Ofee за 17 000 руб. Ассортимент ювелирно-часовых бутиков Bosco di Сiliegi значительно шире доступного для покупки онлайн. Часы и украшения, находящиеся в бутиках, также представлены на сайте (с ценами), где можно узнать, в каком именно городе и магазине находится заинтересовавшая модель. Ее можно отложить для примерки и покупки в бутике.
Онлайн-стратегии топ-марок
Решение о продаже часов и украшений онлайн для марок высшего ценового сегмента – имиджевое. Как правило, их новые изделия никогда не продаются онлайн, либо появляются в сети на ограниченный срок и в порядке исключения, например, для поддержки запуска лимитированной коллекции. Некоторые марки предлагают следующую схему: на сайте можно узнать стоимость некоторых изделий и отложить их для примерки и покупки в бутике. Онлайн можно купить бижутерию из сезонных коллекций Dior, но не часы и не ювелирные украшения марки.
Некоторые бренды, например, Audemars Piguet, Buccellati, Cartier, Chopard, Hermes не развивают собственные онлайн-продажи часов и ювелирных украшений, но некоторые их модели представлены на Net-a-Porter. Например, золотые часы Millenary Audemars Piguet за 42700 фунтов стерлингов или подвеска Happy Dreams Chopard за 25900 фунтов. Самое дорогое изделие на Net-a-Porter – колье Buccellati за 141 000 фунтов.
Активнее других онлайн-продажи развивает Richemont Group, владеющая брендами A.Lange & Söhne, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Montblanc, Piaget, IWC и др., а также сайтами Yoox, Net-a-Porter и Watchfinder & Co. Сначала в продаже на Net-a-Porter появились «демократичные» модели Montblanc и IWC, следом – Piaget и Cartier. Сейчас помимо них доступны для покупки Jaeger-LeCoultre и Vacheron Constantin. Усиление интернет-продаж и в целом интернет-присутствия марок Richemont – глобальная задача, заявил ещё в ноябре 2016 г. владелец контрольного пакета акций Richemont Йоханн Руперт.
Онлайн vs офлайн
По оценкам Morgan Stanley, доля продаж швейцарских часов 50 топовых марок в штуках составляет 2% от общего рынка, но в деньгах дает 53%. В доле швейцарского часового рынка топ-50 самых знаменитых брендов дают 90% в штуках и 98% в прибыли, причем 35% выручки (8,7 млрд швейцарских франков) приходится на долю четырех частных компаний Rolex (бренды Rolex и Tudor), Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille.
Около 90% продаж обеспечивают независимые ритейлеры, уточняют в Morgan Stanley. В отчете консалтинговой компании по интернет-маркетингу Digital Luxury Group указано, что в 2018 г. только 40% швейцарских часовых брендов класса люкс были доступны для покупки онлайн. Значительная часть из них – марки, принадлежащие компании Richemont. По данным The Mercury Project, консалтинговой компании, специализирующейся на часовой и ювелирной промышленности, на онлайн приходится менее 5% всех продаж часов класса люкс.