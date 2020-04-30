Российские продавцы роскоши предлагают купить часы и украшения онлайн

Для Mercury развитие онлайн-услуг, быстрой и безопасной доставки – важное направление работы в ближайшем будущем, говорит представитель компании: «Для ювелирно-часового бизнеса в России такая форма работы является новой, но мы видим большие перспективы и возможности. Сейчас с нашими партнерами мы работаем над тем, чтобы украшения и часы ведущих мировых брендов были доступны не только в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге, где есть наши магазины, но и в тех регионах и городах, где не планируется открытие бутиков в ближайшее время».