Cartier впервые будет продаваться онлайн. В течение месяца, со 2 по 31 мая, на сайте Net-a-porter будут представлены часы Panthère de Cartier. По истечении этого времени часы поступят в продажу в бутики Cartier и в некоторые мультибрендовые часовые магазины. Предварительный заказ на часы на Net-a-porter можно оформить с 24 апреля.

Модель Panthère de Cartier была создана в 80-е годы XX века. Ее обновленную версию марка представила в январе 2017 г. на часовой выставке SIHH в Женеве. На Net-a-porter представлены 12 вариантов Panthère de Cartier: в корпусе из стали, желтого, розового и белого золота, с белезем, украшенным бриллиантами или без них. Кроме того, только на сайте в течение месяца будут доступны две лимитированные вариации - в корпусе из розового золота с черным лаком, и в корпусе из белого золота с бриллиантами. Стоимость часов варьируется от 3200 фунтов (около $4100) до 133 000 фунтов (около $170 000), пишет профильное издание WWD.

Net-A-Porter Cartier впервые будет продаваться онлайн - на сайте Net-a-porter 1/7 Net-A-Porter На сайте будут представлены 12 вариаций часов Panthère de Cartier 2/7 Net-A-Porter Две модели Panthère de Cartier будут представлены на Net-A-Porter эксклюзивно 3/7 Net-A-Porter Стоимость часов варьируется от $4100 до $170 000 4/7 Net-A-Porter Panthère de Cartier в корпусе из розового золота с черным лаком. Лимитированная серия в 50 экземпляров 5/7 Net-A-Porter Panthère de Cartier в корпусе из розового золота с безелем, украшенным бриллиантами 6/7 Net-A-Porter Часы в корпусе из белого золота с бриллиантами и черной эмалью 7/7

В течение ближайшего месяца часы Panthère de Cartier станут самыми дорогими товарами, представленными на Net-a-porter. Ранее таковыми были золотой браслет Amrapali с сапфирами и бриллиантами за $40 000, часы IWC Schaffhausen Da Vinci стоимостью $37 900 и бриллиантовые серьги Buccellati стоимостью $22 000, уточняет профильное издание Fashion Network. Оценивая партнерство с Cartier, генеральный директор Yoox Net-a-Porter Group (компании-владельца Net-a-Porter) Федерико Маркетти подчеркнул, что «это еще один шаг к превращению онлайн-магазина в площадку, где будут представлены самые дорогие марки класса «люкс». О том, что именно в этом состоит долгосрочная стратегия Yoox Net-a-Porter Group, Маркетти рассказывал в феврале в интервью WWD.

Cartier стала четвертой маркой Richemont Group, представленной на Net-a-Porter. Ранее в продаже на сайте появились Montblanc и IWC Schaffhausen, месяц назад - Piaget, которая тогда стала продаваться онлайн впервые. О том, что усиление интернет-продаж и в целом интернет-присутствия марок Richemont - глобальная задача, которую нужно решить группе, владелец контрольного пакета акций Richemont Йоханн Руперт объявил в ноябре 2016 г. одновременно с заявлением о глобальном изменении структуры управления. Позже Жорж Керн, новый согендиректор Richemont, ответственный за производство часов, маркетинг и цифровой бизнес группы, в интервью «Ведомостям» подтвердил, что электронная коммерция станет одним из тех аспектов, на которых группа сконцентрируется в ближайшие годы. «У нас уже разработан обширный план действий и инициатив в цифровом пространстве, который затрагивает всю цепочку создания добавленной стоимости, не только продажи, но также и послепродажное обслуживание. Эти инициативы мы должны развернуть в ближайшие месяцы, и это огромный фронт работ», - уточнил Керн.