LVMH открывает собственный интернет-магазин

LVMH запускает собственный интернет-магазин — 24sevres. Там будут продаваться одежда, обувь, аксессуары, косметика, сообщает профильный сайт Bussiness of Fashion. На момент запуска на онлайн-платформе будут представлены свыше 150 брендов, в том числе свыше 20 марок, принадлежащих LVMH, включая Dior, Louis Vuitton и Fendi. На сайте www.24sevres.com будут представлены и марки, конкурирующие с главными брендами LVMH – например, Prada, Gucci и Valentino, а также более демократичные — Kitsune и APC. Стоимость товаров, представленных на сайте, составит от 100 до 12000 евро, указывает Les Echos. Такой набор марок поможет международным клиентам сделать «парижский выбор», считает digital-директор LVMH Ян Роджерс.

Роджерс перешел в LVMH из Apple в 2015 г., сейчас под его началом работают 150 человек. Сайт www.24sevres.com должен начать работу 6 июня и будет предлагать доставку жителям 70 стран. В российском офисе Louis Vuitton пока не располагают данными о том, будет ли работать русскоязычная версия сайта, доставка в России и т. п.

Впервые о планах LVMH запустить собственный интернет-магазин СМИ написали в марте 2017 г. Тогда сообщалось, что инвестиции в проект составят несколько миллионов евро и станут крупнейшим вложением компании в цифровой бизнес. Сайт www.24sevres.com станет первым собственным онлайн-магазином группы, объединившим ее бренды, уточняет Bussiness of Fashion. До сих пор марки LVMH разрабатывали онлайн-стратегии самостоятельно. Например, Louis Vuitton и Dior развивают собственные интернет-магазины, Kenzo продается на сторонних сайтах, а Celine не имеет собственного интернет-магазина и предлагает онлайн только часть продукции, чаще всего аксессуары.

Свое название 24Sevres получил в честь улицы Севр, на которой расположен знаменитый парижский универмаг Le Bon Marche, также принадлежащий LVMH. По словам Рождерса, которые приводит Bussiness of Fashion, 24Sevres станет конкурентом Net-a-Porter, MyTheresa, Matchesfashion.com и LuisaViaRoma.

Усиление интернет-продаж и в целом интернет-присутствия марок класса люкс — задача, которую сейчас решают крупнейшие игроки. Richemont Group, которой принадлежат такие бренды, как Cartier, Montblanc, Dunhill, IWC, также является владельцем 50% Yoox Net-A-Porter Group. Благодаря этому группа может ускорить интернет-экспансию своих марок, прежде не представленных онлайн: в прошлом году в продаже на Net-A-Porter появились Montblanc, IWC, Piaget и Cartier.