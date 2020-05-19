В России появился сервис рассрочки платежей за бензин

Для Одобрим.ру это часть большого проекта, который стартует 1 июня и будет включать в себя финансовый супермаркет и сервис целевого кредитования, рассказал Глущенко: «Мы будем постепенно формировать пул digital-партнеров, у которых наши пользователи смогут покупать что-то в рассрочку или в кредит». Пока в числе партнеров, помимо Benzuber, рассматриваются «Перекресток» и приложение АЗС.Go «Газпром нефти». На там уже можно расплатиться другими картами рассрочки. В «Перекрестке» – «Свободой» от банка «Хоум кредит», «Совестью» от «Киви банка» и «Халвой» от Совкомбанка. В приложении АЗС.Gо – картами «Совесть», а также картой Альфа-банка и картой «Совесть» (они предоставляют рассрочку и для не партнеров).