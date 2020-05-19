В России появился сервис рассрочки платежей за бензин

В России появился сервис рассрочки платежей за бензинОн позволяет заправиться в долг на 15 000 рублей
В России появилась цифровая карта для водителей, с помощью которой можно купить в рассрочку топливо на АЗС. Ее выпустили сервис по оплате топлива онлайн Benzuber, Visa и входящий в состав группы БКС финансовый супермаркет Одобрим.ру. С помощью карты можно заправиться более чем на 4000 АЗС в России, из которых около 500 находятся в Московском регионе. В основном это отдельные АЗС или небольшие сети. АЗС крупнейших нефтяных компаний – «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» – нет. В планах увеличивать число АЗС на 100 в месяц, говорит основатель сервиса Артем Скворцов.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать мобильное приложение Benzuber, оформить на сайте Одобрим.ру карту и добавить в мобильный кошелек (Apple Pay или Google Pay). При этом на заправке обращаться в кассу не придется, уточняет Скворцов. Максимальная сумма рассрочки – 15 000 руб., срок – 14 дней. Если клиент не успел расплатиться, на сумму долга начисляется 59% годовых с момента покупки, а при просрочке платежа начисляется штраф в размере 20% годовых со дня наступления просрочки до ее погашения, уточнил CEO Одобрим.ру Дмитрий Глущенко.
Процентные ставки по кредитным картам в апреле 2020 г. варьировались от 5,5% до 32,9%, говорится в исследовании Frank RG.
В России уже давно выпускаются карты рассрочки – у банков могут быть разные партнеры-АЗС. Сроки рассрочки обычно начинаются от месяца. Более жесткие условия в Benzuber Глущенко объясняет высокими рисками: решение о выпуске карты принимается за 10 минут, средства клиент получает сразу. В дальнейшем условия могут быть смягчены, допускает он.
Для Одобрим.ру это часть большого проекта, который стартует 1 июня и будет включать в себя финансовый супермаркет и сервис целевого кредитования, рассказал Глущенко: «Мы будем постепенно формировать пул digital-партнеров, у которых наши пользователи смогут покупать что-то в рассрочку или в кредит». Пока в числе партнеров, помимо Benzuber, рассматриваются «Перекресток» и приложение АЗС.Go «Газпром нефти». На там уже можно расплатиться другими картами рассрочки. В «Перекрестке» – «Свободой» от банка «Хоум кредит», «Совестью» от «Киви банка» и «Халвой» от Совкомбанка. В приложении АЗС.Gо – картами «Совесть», а также картой Альфа-банка и картой «Совесть» (они предоставляют рассрочку и для не партнеров).
Спрос на бензин в России резко упал после введения режима самоизоляции. Министр энергетики Александр Новак 22 апреля на встрече с депутатами Госдумы говорил, что продажи бензина на АЗС сократились почти вдвое, дизеля – на треть, сообщал ТАСС.
Вряд ли возможность купить топливо в долг станет серьезным конкурентным преимуществом для АЗС, говорит президент Независимого топливного союза (объединяет независимые заправки) Павел Баженов. Это лишь дополнительный сервис, который не сделает погоду. К тому же есть достаточно много альтернативных предложений – «других карт рассрочки, кредитных карт с льготным периодом, где условия лояльнее, а расплачиваться можно не только за бензин». В России около 25 000 заправок и 4000 в предложении Benzuber – это достаточно много, вопрос в том, где они расположены, добавил Баженов.
Benzuber предназначен для ситуаций, когда надо срочно ехать, а денег не хватает, говорит Скворцов. Сервис может быть полезен таксистам, которые утром могут купить бензин, а вечером – расплатиться за него.
Это нишевый проект, который заинтересует узкую аудиторию – таксистов, самозанятых или путешествующих на автомобиле, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: «Но таких людей не очень много. Платить за бензин в рассрочку – не очень распространенная потребность. Но для тех, кто ездит немного, это может стать платежным инструментом при условии, что там будут дополнительные опции, которые будут давать какие-то преимущества».
«Ведомости» направили запросы в «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть».