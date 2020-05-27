МЭА прогнозирует падение инвестиций в энергетику

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, сильно повлияет на энергетический сектор, предупредило Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Investment. Если в начале 2020 г. ожидалось, что глобальные инвестиции участников отрасли вырастут в этом году на 2% (сильнее всего с 2014 г.), то теперь, наоборот, распространение коронавируса может привести к их рекордному падению.