Спрос на моторное топливо в России начал восстанавливаться

Члены НТС также говорят о перебоях в поставке, но пока нельзя сказать, что это системная, а не точечная проблема, говорит президент Союза Павел Баженов. При этом ситуация на розничном рынке остается неблагоприятной, считает он. Выросли оптовые цены, падает рентабельность АЗС. Так, в мае мелкооптовые цены, по данным НТС, на Аи-92 в среднем выросли на 10%, на Аи-95 – на 7,5%, на дизтопливо – на 3,5%; крупнооптовые – на 17%, 21,5% и 6,8%. При этом розничные цены практически не изменились.