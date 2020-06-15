Спрос на моторное топливо в России начал восстанавливаться

Спрос на моторное топливо в России начал восстанавливатьсяНо докризисного уровня он может достичь только через несколько месяцев
В мае потребление бензина в России начало расти. Оборот АЗС в среднем составил 82% относительно марта, тогда как в апреле – лишь 65%, сообщил Независимый топливный союз (НТС, объединяет не входящие в вертикально интегрированные нефтяные компании АЗС). «Спрос восстанавливается, но очень медленно, – констатирует представитель НТС. – В ближайшие полгода не следует ожидать возврата к докризисному уровню».
О восстановлении спроса свидетельствуют и данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СпбМТСБ): среднесуточная реализация автобензинов в мае выросла на 13,4% по сравнению с апрелем. Это все еще меньше, чем в мае прошлого года, – на 11,8%. Дизтопливо продавали на 7,7% больше в среднем в сутки, чем в апреле, и на 3,8% больше, чем в мае 2019 г.
В июне автомобилисты стали еще активнее. ЦОДД Москвы 5 июня сообщил о «первых летних» 7-балльных пробках, 10 июня они достигали уже 8–9 баллов, число машин на дорогах вышло на докризисный уровень. Минэнерго ожидает, что спрос на бензин в июне достигнет 90% к уровню июня 2019 г.
Как нефтяные компании реагировали на кризис
В апреле спрос на моторное топливо резко упал из-за эпидемии коронавируса. Дороги опустели, число ДТП, по данным Госавтоинспекции, сократилось на 43,4% год к году, в Москве – втрое. Продажи бензина упали на 40–50%, дизеля – на 30%, оценивал министр энергетики Александр Новак. В апреле «Лукойл» зафиксировал снижение продаж на АЗС практически на 40% относительно уровня годичной давности. «Газпром нефть» сообщала о снижении на 26,7%, «Роснефть» – на 30%.
Чтобы избежать затоваривания рынка, правительство с 1 апреля по 30 июня 2020 г. снизило нормативы реализации моторных топлив нефтяными компаниями на бирже в два раза: для бензина – с 10% до 5%, дизтоплива – с 6% до 3%. Кроме того, с 1 июня до 1 октября введен запрет на импорт отдельных видов топлива, в том числе бензина и дизеля.
В ответ на сокращение внутреннего потребления нефтяные компании резко сократили производство бензина в апреле и продолжили экспортировать крупные объемы, отмечает гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. По данным Минэнерго, производство автобензина в апреле сократилось на 33,4% по сравнению с мартом; при этом отгрузка на внутренний рынок снизилась на 37,4%, а экспорт – всего на 8,85%. Производство дизтоплива сократилось в апреле на 16,5%: отгрузка на внутренний рынок уменьшилась на 22,8%, экспорт – на 10%.
Топлива уже не хватает
В результате уже во второй половине апреля на российском рынке спрос стал превышать предложение, говорит Турукалов. В мае потребление бензина стало восстанавливаться и дисбаланс усилился.
Производство бензина и дизтоплива, по данным Минэнерго, растет с середины мая. Но министерство уже рекомендовало нефтяным компаниям в первый месяц лета обеспечить производство бензина на уровне июня прошлого года и увеличить отгрузки на внутренний рынок опережающими ожидаемый рост потребления темпами.
На неделе с 8 по 14 июня ситуация начала улучшаться, говорит Турукалов. Но необходимо продолжать увеличивать поставки бензина на внутренний рынок и возвращать белорусский бензин.
Члены НТС также говорят о перебоях в поставке, но пока нельзя сказать, что это системная, а не точечная проблема, говорит президент Союза Павел Баженов. При этом ситуация на розничном рынке остается неблагоприятной, считает он. Выросли оптовые цены, падает рентабельность АЗС. Так, в мае мелкооптовые цены, по данным НТС, на Аи-92 в среднем выросли на 10%, на Аи-95 – на 7,5%, на дизтопливо – на 3,5%; крупнооптовые – на 17%, 21,5% и 6,8%. При этом розничные цены практически не изменились.
Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов указывает, что розничная маржа АЗС «сейчас составляет в среднем более 5 рублей за литр, что превышает сбытовые издержки». Он считает возможным небольшой рост розничных цен на бензин, но в пределах инфляции.
Представители «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» не ответили на запросы «Ведомостей».