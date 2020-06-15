Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Спрос на моторное топливо в России начал восстанавливаться

Но докризисного уровня он может достичь только через несколько месяцев
Ася Сафиуллина
Минэнерго ожидает, что в июне спрос на моторное топливо снизится на 10% от прошлогоднего /Сергей Фадеичев / ТАСС

В мае потребление бензина в России начало расти. Оборот АЗС в среднем составил 82% относительно марта, тогда как в апреле – лишь 65%, сообщил Независимый топливный союз (НТС, объединяет не входящие в вертикально интегрированные нефтяные компании АЗС). «Спрос восстанавливается, но очень медленно, – констатирует представитель НТС. – В ближайшие полгода не следует ожидать возврата к докризисному уровню».

О восстановлении спроса свидетельствуют и данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СпбМТСБ): среднесуточная реализация автобензинов в мае выросла на 13,4% по сравнению с апрелем. Это все еще меньше, чем в мае прошлого года, – на 11,8%. Дизтопливо продавали на 7,7% больше в среднем в сутки, чем в апреле, и на 3,8% больше, чем в мае 2019 г.

В июне автомобилисты стали еще активнее. ЦОДД Москвы 5 июня сообщил о «первых летних» 7-балльных пробках, 10 июня они достигали уже 8–9 баллов, число машин на дорогах вышло на докризисный уровень. Минэнерго ожидает, что спрос на бензин в июне достигнет 90% к уровню июня 2019 г.

Как нефтяные компании реагировали на кризис

В апреле спрос на моторное топливо резко упал из-за эпидемии коронавируса. Дороги опустели, число ДТП, по данным Госавтоинспекции, сократилось на 43,4% год к году, в Москве – втрое. Продажи бензина упали на 40–50%, дизеля – на 30%, оценивал министр энергетики Александр Новак. В апреле «Лукойл» зафиксировал снижение продаж на АЗС практически на 40% относительно уровня годичной давности. «Газпром нефть» сообщала о снижении на 26,7%, «Роснефть» – на 30%.

В России рекордно упал спрос на моторное топливо

Продажи на московских АЗС уже упали на 20–30%

Чтобы избежать затоваривания рынка, правительство с 1 апреля по 30 июня 2020 г. снизило нормативы реализации моторных топлив нефтяными компаниями на бирже в два раза: для бензина – с 10% до 5%, дизтоплива – с 6% до 3%. Кроме того, с 1 июня до 1 октября введен запрет на импорт отдельных видов топлива, в том числе бензина и дизеля.

В ответ на сокращение внутреннего потребления нефтяные компании резко сократили производство бензина в апреле и продолжили экспортировать крупные объемы, отмечает гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. По данным Минэнерго, производство автобензина в апреле сократилось на 33,4% по сравнению с мартом; при этом отгрузка на внутренний рынок снизилась на 37,4%, а экспорт – всего на 8,85%. Производство дизтоплива сократилось в апреле на 16,5%: отгрузка на внутренний рынок уменьшилась на 22,8%, экспорт – на 10%.

Топлива уже не хватает

В результате уже во второй половине апреля на российском рынке спрос стал превышать предложение, говорит Турукалов. В мае потребление бензина стало восстанавливаться и дисбаланс усилился.

Производство бензина и дизтоплива, по данным Минэнерго, растет с середины мая. Но министерство уже рекомендовало нефтяным компаниям в первый месяц лета обеспечить производство бензина на уровне июня прошлого года и увеличить отгрузки на внутренний рынок опережающими ожидаемый рост потребления темпами.

На неделе с 8 по 14 июня ситуация начала улучшаться, говорит Турукалов. Но необходимо продолжать увеличивать поставки бензина на внутренний рынок и возвращать белорусский бензин.

Члены НТС также говорят о перебоях в поставке, но пока нельзя сказать, что это системная, а не точечная проблема, говорит президент Союза Павел Баженов. При этом ситуация на розничном рынке остается неблагоприятной, считает он. Выросли оптовые цены, падает рентабельность АЗС. Так, в мае мелкооптовые цены, по данным НТС, на Аи-92 в среднем выросли на 10%, на Аи-95 – на 7,5%, на дизтопливо – на 3,5%; крупнооптовые – на 17%, 21,5% и 6,8%. При этом розничные цены практически не изменились.

Независимые АЗС предупредили власти о росте оптовых цен на топливо

Они предлагают отменить временный запрет на импорт бензина и дизеля

Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов указывает, что розничная маржа АЗС «сейчас составляет в среднем более 5 рублей за литр, что превышает сбытовые издержки». Он считает возможным небольшой рост розничных цен на бензин, но в пределах инфляции.

Представители «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» не ответили на запросы «Ведомостей».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 22 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных