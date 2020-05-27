Независимые АЗС предупредили власти о росте оптовых цен на топливо

Независимые АЗС предупредили власти о росте оптовых цен на топливоОни предлагают отменить временный запрет на импорт бензина и дизеля
В мае после длительного перерыва начали расти оптовые цены на моторное топливо. Самая популярная марка бензина – Аи-92 в среднем подорожала в крупном опте на 17%, Аи-95 – на 21,5%, дизель – на 6,8%. В мелком опте рост был менее существенным – 10, 7,5 и 3,5 соответственно. Также есть проблема с отгрузкой топлива по заявкам, сообщает Независимый топливный союз (НТС; объединяет не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании АЗС). С наибольшими трудностями столкнулись Тульская, Самарская, Тверская, Рязанская и Саратовская области, Башкортостан. Об этом говорится в письме НТС руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку.
Рост оптовых цен на бензин в России связан с регуляторными причинами, считает НТС. Поэтому отказ от некоторых мер позволит добиться удешевления топлива. Пресс-служба ФАС подтвердила получение письма, оно «находится на рассмотрении». Минэнерго пока письма не получало, говорит его представитель.
Рост мелкооптовых цен НТС связывает с активным вмешательством правительства в работу российского рынка нефтепродуктов, говорится в письме: «Введение демпфирующего механизма, призванного сглаживать влияние внешней конъюнктуры на цены внутреннего рынка, обернулось в 2020 г. убытками для нефтепереработки».
Демпфер предназначен для сдерживания стоимости моторного топлива при колебаниях цены на нефть. При высокой стоимости сырья государство выплачивает нефтеперерабатывающим предприятиям компенсации, при низкой, наоборот, заводы платят в бюджет. До недавних пор государство платило нефтяникам. Но все изменилось в этом году, когда рухнули цены на нефть. Как говорилось в апрельском исследовании Argus, только за апрель нефтяникам придется заплатить в бюджет 80 млрд руб. Даже при постепенном восстановлении цен ставки демпфера до конца года будут отрицательными – более 10–13 руб. за литр по бензину и до 10 руб. за литр по дизелю, прогнозировали эксперты Argus.
Также с введением режима самолизоляции спрос на топливо резко упал: 22 апреля Новак говорил о сокращении продаж бензина на 40–50%, дизеля — на 30%, передавал ТАСС. Чтобы избежать затоваривания, правительство с 1 апреля по 30 июня 2020 г. снизило нормативы реализации моторных топлив нефтяными компаниями на бирже в 2 раза: по автомобильным бензинам – с 10 до 5%, по дизельному топливу – с 6 до 3%. Кроме того, с 1 июня до 1 октября введен запрет на импорт отдельных видов топлива, в том числе автобензина и дизельного топлива. К росту цен это не приведет, объясняло Минэнерго.
Но спрос уже начал восстанавливаться, пишет НТС. Поэтому в условиях ограниченного предложения цены выросли еще больше.
Чтобы нормализовать ситуацию, союз предлагает приостановить действие демпфирующего механизма, вернуть прежние нормативы биржевой реализации, отменить запрет на импорт нефтепродуктов и либерализовать цены в рознице. «Все эти меры помогут восстановить ценовой и координирующий механизмы российского рынка нефтепродуктов. Но самое главное — мы сможем наконец разорвать порочный круг постоянного роста цен на топливо, – считает президент НТС Павел Баженов. – Такие изменения позволят нам снизить розничные цены на нефтепродукты».
Средние розничные цены в России, по данным ЦДУ ТЭК, на Аи-92 и Аи-95 в апреле немного снизились, в мае остаются неизменными. В США и европейских странах розничные рынки характеризуются высокой волатильностью, цены меняются вместе с нефтяными котировками, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов: «К примеру, в апреле цены автобензина в США упали примерно на 10%, но в мае цены выросли на те же 10% и сейчас вернулись на уровень начала апреля». Российская система регулирования нацелена на поддержание стабильных цен, их рост не должен превышать уровень инфляции, и демпфер является основным механизмам поддержания стабильности, говорит Ежов: «Регулирование позволяет избежать волатильности цен розничного рынка, и отказ от него сейчас не выглядит актуальным, так как может привести к росту цен на АЗС в случае дальнейшего роста нефтяных котировок».
Представители «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Лукойла», «Газпром нефти» и «Татнефти» не ответили на запросы «Ведомостей».