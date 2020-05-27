Независимые АЗС предупредили власти о росте оптовых цен на топливо

Средние розничные цены в России, по данным ЦДУ ТЭК, на Аи-92 и Аи-95 в апреле немного снизились, в мае остаются неизменными. В США и европейских странах розничные рынки характеризуются высокой волатильностью, цены меняются вместе с нефтяными котировками, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов: «К примеру, в апреле цены автобензина в США упали примерно на 10%, но в мае цены выросли на те же 10% и сейчас вернулись на уровень начала апреля». Российская система регулирования нацелена на поддержание стабильных цен, их рост не должен превышать уровень инфляции, и демпфер является основным механизмам поддержания стабильности, говорит Ежов: «Регулирование позволяет избежать волатильности цен розничного рынка, и отказ от него сейчас не выглядит актуальным, так как может привести к росту цен на АЗС в случае дальнейшего роста нефтяных котировок».