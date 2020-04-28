Бензин может подешеветь на 1–3 рубля за литр

Бензин может подешеветь на 1–3 рубля за литрСпрос на моторное топливо в России из-за самоизоляции снизился на 30%
Розничные цены на самое популярное в России моторное топливо – бензин АИ-92 – в 2020 г. могут снизиться на 1–3 руб. за литр, говорится в исследовании консалтингового подразделения ценового агентства Argus. Причиной тому станет падение оптовых цен из-за рухнувшей стоимости нефти в мире, а также колоссальное сокращение спроса, вызванное эпидемией коронавируса.
По данным департамента транспорта Москвы, на улицах столицы число личных автомобилей утром 28 апреля было вдвое меньше, чем годом ранее. Министр энергетики Александр Новак в начале апреля говорил, что спрос на моторное топливо в Москве упал на 20–30%. В других крупных городах – на 10–15%. «В течение ближайшей недели – двух увидим снижение потребления» «процентов до 40», добавил тогда Новак. По данным ВТБ и подконтрольного ему оператора фискальных данных «Первый ОФД», с 30 марта по 19 апреля спрос на бензин в России упал в среднем на 31%.