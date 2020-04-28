Бензин может подешеветь на 1–3 рубля за литр

По данным департамента транспорта Москвы, на улицах столицы число личных автомобилей утром 28 апреля было вдвое меньше, чем годом ранее. Министр энергетики Александр Новак в начале апреля говорил, что спрос на моторное топливо в Москве упал на 20–30%. В других крупных городах – на 10–15%. «В течение ближайшей недели – двух увидим снижение потребления» «процентов до 40», добавил тогда Новак. По данным ВТБ и подконтрольного ему оператора фискальных данных «Первый ОФД», с 30 марта по 19 апреля спрос на бензин в России упал в среднем на 31%.