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Бензин может подешеветь на 1–3 рубля за литр

Спрос на моторное топливо в России из-за самоизоляции снизился на 30%
Елена Вавина
Снижение цен на топливо позволит АЗС увеличить долю рынка за счет конкурентов, считают эксперты консалтингового подразделения агентства Argus /Сергей Фадеичев / ТАСС

Розничные цены на самое популярное в России моторное топливо – бензин АИ-92 – в 2020 г. могут снизиться на 1–3 руб. за литр, говорится в исследовании консалтингового подразделения ценового агентства Argus. Причиной тому станет падение оптовых цен из-за рухнувшей стоимости нефти в мире, а также колоссальное сокращение спроса, вызванное эпидемией коронавируса.

По данным департамента транспорта Москвы, на улицах столицы число личных автомобилей утром 28 апреля было вдвое меньше, чем годом ранее. Министр энергетики Александр Новак в начале апреля говорил, что спрос на моторное топливо в Москве упал на 20–30%. В других крупных городах – на 10–15%. «В течение ближайшей недели – двух увидим снижение потребления» «процентов до 40», добавил тогда Новак. По данным ВТБ и подконтрольного ему оператора фискальных данных «Первый ОФД», с 30 марта по 19 апреля спрос на бензин в России упал в среднем на 31%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных